الدوري الأميركي للمحترفين: 151 نقطة لباكس برغم اراحة يانيس

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

حقق ميلووكس باكس متصدر الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة فوزا ساحقا الثلاثاء على ضيفه واشنطن ويزاردز 151-131، برغم اراحة نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، في يوم طغى عليه رحيل اسطورة لوس انجليس ليكرز كوبي براينت بحادث تحطم مروحيته الاحد الماضي.

وفي ظل غياب أفضل لاعب في الدوري العام الماضي، تألق كريس ميدلتون وسجل أعلى رصيد في مسيرته (51 نقطة بينها 7 ثلاثيات) إلى 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وبفوزه التاسع تواليا، لا يزال باكس الذي سجل 88 نقطة في الشوط الاول (رقم قياسي شخصي)، متصدرا للدوري مع 41 فوزا و6 خسارات فقط.

كما برز في صفوف الفائز الباحث عن استعادة امجاد السبعينيات، اريك بليدسو (34 نقطة و10 تمريرات حاسمة)، فيما كان برادلي بيل الافضل لدى الخاسر مع 47 نقطة.

وفي صراع المركز الثاني ضمن المنطقة الشرقية، تغلب تورونتو رابتورز حامل اللقب على ضيفه اتلانتا هوكس 130-114، مستفيدا من خسارة ميامي هيت أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 101-109.

وضرب غوردون هايوارد بقوة مع سلتيكس مسجلا 29 نقطة و9 متابعات، الى 25 نقطة لجايلن براون.

رفع الفريق الاخضر رصيده الى 31 فوزا و15 خسارة، مقابل 32 فوزا و15 خسارة لميامي هيت.

أما تورونتو المنفرد بوصافة الشرقية (33-14) بفوز ثامن تواليا، فسيطر على مواجهته مع اتلانتا وسجل له الكاميروني باسكال سياكام 24 نقطة و9 متابعات، الى 24 نقطة و10 متابعات للاسباني سيرج ايباكا.

© 2020 AFP