الكويت: السجن ما بين 10 سنوات والمؤبد لثلاثة متظاهرين من "البدون"

نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بالأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات كويتية، قضت بسجن ثلاثة متهمين من "البدون"، لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات والسجن المؤبد، لإدانتهم بتهم مختلفة على خلفية مشاركتهم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم.

إعلان اقرأ المزيد

قضت محكمة جنايات كويتية الثلاثاء بسجن ثلاثة متهمين لمدد تتراوح بين 10 سنوات ومدى الحياة، بعدما أدانتهم بتهم مختلفة على خلفية مشاركتهم في مظاهرات للمطالبة بحقوق البدون، وفق ما أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي).



وقالت "أمنستي" في بيان إن 15 رجلا، بينهم ناشط حقوقي بارز، أوقفوا خلال حملة اعتقالات جرت في يوليو/تموز 2019 إثر مظاهرات سلمية لعدد من البدون.



وأوضحت المنظمة أن تهما عدة وجهت للمتهمين الـ16 بينها المشاركة في مظاهرات غير مرخصة ونشر أخبار كاذبة والمس بأمن الدولة.



كما أضافت المنظمة ومقرها لندن أن "محكمة كويتية أصدرت اليوم أحكاما بالحبس تتراوح مدتها بين عشر سنوات ومدى الحياة بحق ثلاثة رجال من البدون أحدهم غيابيا بسبب أنشطة سلمية".



وتابعت أن المحكمة "أطلقت سراح رجل وأخلت سبيل الإثني عشر بناء على تعهد بحسن السلوك لعامين، وبكفالات مالية لخمسة منهم قيمة كل منها ألف دينار كويتي (3300 دولار)".

اعتراف مرفوض



واعتبرت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن الأحكام تشكل "مثالا جديدا على رفض السلطات الكويتية الاعتراف بحقوق البدون".



وقالت "يجب الإشادة بهؤلاء الرجال لتظاهرهم سلميا ومطالبتهم بحقوقهم في مواجهة المعاملة التمييزية للكويت بحق البدون".



وتتهم منظمات حقوقية الكويت بسوء معاملة نحو 100 ألف عربي من البدون، في حين تصر الحكومة على أن غالبية هؤلاء أتوا من دول مجاورة وليسوا مؤهلين للحصول على الجنسية.



كما تؤكد منظمة العفو أن البدون يواجهون قيودا في العمل والرعاية الصحية وفي الحصول على الإعانات التي تمنحها الحكومة لمواطنيها رغم إعلانها عن إصلاحات في 2015.



فرانس24/ أ ف ب