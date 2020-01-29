بطولة أستراليا: نادال يودع من ربع النهائي أمام تييم بعد مباراة ماراثونية مشوّقة

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ملبورن (أ ف ب)

فجر النمسوي دومينيك تييم المصنف خامسا مفاجأة كبيرة بإقصائه الاسباني رافايل نادال المصنف اول عالميا بأربع مجموعات مشوّقة 7-6 (7-3) و7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (8-6)، الاربعاء من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

وهذه أول مرة ينجح فيها تييم (26 عاما) بالفوز على نادال ضمن البطولات الكبرى في ست مباريات، ليثأر من خسارته أمامه في نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019 ويبلغ نصف النهائي في ملبورن للمرة الاولى في مسيرته.

ورفع تييم، الباحث عن اول القابه الكبرى، رصيده الى خمسة انتصارات على نادال المتوج مرة يتيمة في ملبورن عام 2009، مقابل تسع خسارات.

ويلتقي تييم الذي وجد اجابات كثيرة لامتحانات نادال المستمرة، الالماني الكسندر زفيريف السابع والفائز على السويسري ستانيسلاس فافرينكا الخامس عشر بأربع مجموعات.

وتجمدت حظوظ نادال (33 عاما) بإحراز لقبه العشرين في البطولات الاربع الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر الذي يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عالميا في نصف النهائي الآخر.

وقدم الثنائي مباراة ممتعة تميزت بالراليات الطويلة والكرات البعيدة المحكمة بالقرب من الخطوط وزوايا الملعب.

وتقدم نادال في المجموعة الاولى 5-3 لكن تييم رد سريعا كسر الارسال، في ظل معاناة الاسباني على ارساله الاول. وفي الشوط الحاسم "تاي بريك" تقدم تييم 4-2 ثم حسمه 7-3.

وفي المجموعة الثانية، تكرر السيناريو عينه، فتخلف تييم 2-4 ثم قلب تأخره بكسر ارسال ابن جزيرة مايوركا. لكن في الشوط الحاسم، تقدم تييم 4-صفر، قبل ان يعود نادال بقوة 4-4، ثم حسمها النمسوي 7-4 بنقطة اخيرة ارتدت ساقطة من الشبكة.

لكن في الثالثة، لم يترك نادال لتييم فرصة الرد، اذ كسر ارساله عندما كان متقدما 5-4 وحسم المجموعة مباشرة.

وشهدت المجموعة الرابعة تقدم تييم بكسر ارسال نادال للمرة الاولى في المباراة (2-1)، في منعطف هام للنمسوي الذي اقترب من حسم المواجهة على ارساله متقدما 5-4. لكن اللاعب الاعسر كان له رأي آخر وعادله 5-5 بعد عدة اخطاء من تييم.

وفي الشوط الحاسم "تاي بريك" الثالث في المباراة، قلب نادال تأخره على ارساله الى تقدم 2-1، قابله تييم بكسرين ثم ابتعد 5-2 بعد كرات استبسل في الدفاع عنها وسقط ارضا في بعضها قبل ان ينهض ويحقق النقاط.

استجمع نادال كل ما لديه للصمود معادلا 6-6، لكن هواية تييم بالفوز في النقاط بمساعدة الشبكة استمرت وحسمها 8-6 لينفجر فرحا بفوزه النادر على الاسباني.

© 2020 AFP