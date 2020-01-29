بطولة اسبانيا: جواو فيليكس يغيب عن دربي مدريد

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مدريد (أ ف ب)

سيغيب المهاجم البرتغالي جواو فيليكس عن مباراة فريقه اتلتيكو ضد جاره ريال في دربي العاصمة مدريد السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم لاصابة عضلية.

واشار نادي اتلتيكو مدريد في بيان الاربعاء بأن "فيليكس تعرض للاصابة في ساقه اليمنى خلال مباراة فريقه الاخيرة ضد ليغانيس في الدوري المحلي".

واضاف "مع استمرار انزعاج اللاعب بعد يوم من الراحة، قرر الجهاز الطبي اجراء فحوصات اظهرت اصابة في ساقه. عودته الى الملاعب تتعلق بمدى تجاوبه مع العلاج".

وانتقل فيليكس الى اتلتيكو مدريد من بنفيكا البرتغالي في صفقة شهيرة بلغت 126 مليون يورو الصيف الماضي لكنه لم يظهر علو كعبه حتى الان في صفوف فريقه الجديد واكتفى بتسجيل اربعة اهداف في 24 مباراة في مختلف المسابقات.

واغلب الظن بان مدرب اتلتيكو مدريد الارجنتيني دييغو سيميوني سيبدأ المباراة ضد ريال مدريد بالمهاجمين الفارو موراتا وانخل كوريا.

© 2020 AFP