بطولة استراليا: زفيريف يبلغ أول نصف نهائي في البطولات الكبرى

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ملبورن (أ ف ب)

بلغ الالماني الشاب الكسندر زفيريف اول نصف نهائي في البطولات الاربع الكبرى، بعد قلبه تأخره أمام السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا الى فوز 1-6 و6-3 و6-4 و6-2، الاربعاء في ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب.

وبعد بداية مخيبة خسر فيها المجموعة الاولى في 24 دقيقة، تعافى زفيريف المصنف سابعا واقصى فافرينكا حامل لقب 2014 في أجواء حارة على ملعب "رود ليفر أرينا".

وسيلتقي زفيريف الفائز بين الاسباني رافايل نادال المصنف اول عالميا والنمسوي دومينيك تييم الخامس المقامة في وقت لاحق. فيما يلتقي في نصف النهائي الاخر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا والسويسري روجيه فيدرر الثالث في موقعة منتظرة.

قال زفيريف الذي تبرع بملغ 10 آلاف دولار اميركي عن كل فوز في ملبورن للتخفيف من حرائق الغابات الاسترالية "لعبت جيدا في بطولات اخرى ومباريات اخرى، لكني لم أكسر هذا الحاجز في الغراندسلام. لا يمكنكم تخيّل كم يعني لي هذا الامر. آمل أن تكون البداية من سلسلة طويلة".

وتوقع كثيرون ان يصعد زفيريف الى العالمية بعد دخوله نادي العشرة الاوائل في 2017، لكن ابن الثانية والعشرين لا زال ينتظر اللحظة الكبرى، كما تراجع العام الماضي من المركز الرابع الى السابع عالميا.

وبعد بداية مخيبة هذا الموسم في كأس رابطة المحترفين للمنتخبات حيث خسر مبارياته الثلاث، عمل جاهدا في التمارين ونجح أخيرا في بلوغ نصف نهائي احدى البطولات الكبرى في محاولته التاسعة عشرة.

وكان ارساله الذي عمل عليه كثيرا في الاونة الاخيرة، سلاحا فتاكا ضد فافرينكا البالغ 34 عاما وحامل لقب 3 بطولات كبرى. ضرب 13 ارسالا ساحقا وارتكب خطأ مزدوجا وحيدا، كما بلغت نسبة نقاطه على ارساله الاول 80%.

© 2020 AFP