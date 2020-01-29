بطولة استراليا: هاليب بسهولة إلى نصف النهائي لملاقاة موغوروسا

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ملبورن (أ ف ب)

بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب بسهولة الاربعاء، لتضرب موعدا مع الاسبانية غاربينيي موغوروسا.

وتغلبت هاليب على الاستونية انيت كونتافيت الثامنة والعشرين 6-1 و6-1، فيما تخطت موغوروسا الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا الثلاثين 7-5 و6-3.

وفي نصف النهائي الثاني، تلتقي الاسترالية أشلي بارتي المصنفة اولى عالميا مع الاميركية صوفيا كينن الرابعة عشرة.

موغوروسا (26 عاما) المتوجة بلقبي رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، بلغت أول صف نهائي في البطولات الكبرى منذ رولان غاروس 2018 حيث خسرت أمام هاليب تحديدا.

قالت الاسبانية المصنفة اولى عالميا سابقا عن هاليب "اعرفها من فترة طويلة، لذا أدرك ان المباراة ستكون صعبة".

وتحدثت موغوروسا التي بلغت المربع الاخير في ملبورن للمرة الاولى عن اهمية المجموعة الاولى الصعبة التي انهتها في 56 دقيقة "كانت المجموعة الاولى صعبة جدا. دامت نحو ساعة. كانت مجموعة اولى هامة جدا وانا سعيدة لاحرازها".

وعن الشمس الساطعة التي عرقلت اللاعبتين على ضرب الارسال، تابعت "تعيّن علي التأقلم مع الظروف، لكنها كانت مماثلة لها".

في المقابل، لم تجد هاليب اية صعوبة لتخطي كونتافيت 6-1 و6-1 في 53 دقيقة.

قالت هاليب (28 عاما) المصنفة اولى عالميا سابقا والتي بلغت نهائي ملبورن 2018 "عملت كثيرا بين الموسمين وأشعر باني افضل بكثير في بداية هذه السنة مقارنة مع المواسم السابقة".

وكانت هاليب خسرت نهائي 2018 امام الدنماركية كارولاين فوزنياكي وهو اللقب الوحيد للاخيرة المعتزلة في ملبورن.

أضافت هاليب ان هذه الخسارة "لم تكن سلبية على الاطلاق. ساعدتني هذه المباراة على احراز لقبين في الغراندسلام (رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019)، وربما الثالث.. لكنه لا يزال بعيدا".

وهاليب هي اللاعب الوحيدة المتبقية لم تخسر اية مجموعة في خمس مباريات من البطولة.

© 2020 AFP