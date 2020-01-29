بطولة انكلترا: البرتغالي فرنانديس في طريقه الى مانشستر يونايتد (صحف)

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باريس (أ ف ب)

كشفت الصحف البرتغالية الصادرة الاربعاء ان البرتغالي الدولي برونو فرنانديس سيترك سبورتينغ لشبونة وينضم الى صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي في صفقة ستبلغ 55 مليون يورو بالاضافة الى حوافز.

وأكدت الصحف الثلاث الرئيسة في البلاد "ابولا" و"ريكورد" واوجوغو" النبأ على صدر صفحاتها مؤكدة ان عملية الانتقال ستتم مقابل 55 مليون مليون يورو وستتضمن حوافز قد ترفع قيمتها الى 80 مليون يورو، مشيرة الى ان اللاعب سيتوجه الى مانشستر بعد ظهر اليوم للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لتوقيع العقد.

وسجل لاعب الوسط المهاجم 15 هدفا في 28 مباراة في صفوف فريقه هذا الموسم كما خاض 19 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل هدفين.

بدأ مسيرته في اكاديمية بوافيستا في مدينة بورتو قبل ان ينتقل الى الدوري الايطالي حيث لعب في صفوف اودينيزي وسمبدوريا قبل ان يعود الى بلاده عام 2017.

ويريد مانشستر يونايتد تعزيز خط الوسط الذي يغيب عنه الفرنسي بول بوغبا والاسكتلندي سكوت ماكتوميني بداعي الاصابة.

© 2020 AFP