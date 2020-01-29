ترامب يهاجم بولتون ويقول إنه "توسل إليه" ليعطيه عملاً في إدارته

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واشنطن (أ ف ب)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة الأربعاء مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أعرب عن استعداده الإدلاء بإفادته في المحاكمة الهادفة للبت بعزل الرئيس، متهماً إياه بنكران الجميل ومؤكداً أنه "توسل إليه" ليعطيه عملاً.

وكتب ترامب في تغريدة "رجل رفض وظيفة سفير في الأمم المتحدة منذ سنوات، ولم يُقبل بأي عمل آخر منذ ذلك الحين، رجل ’توسل’ إلي لأعطيه عملاً لا يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، ومنحته العمل رغم أن كثراً قالوا لي ’لا تفعل ذلك، سيدي’...".

وأضاف "ونال العمل، ثم تحدث خطأ عن ’النموذج الليبي’ على التلفزيون، وارتكب هفوات أخرى كثيرة، ثم طرد، لأنه، صراحة، لو استمعت إليه لكنا الآن في الحرب العالمية السادسة، ثم يذهب ليكتب كتاباً كاذباً وشريراً. كلها معلومات متعلقة بالأمن القومي. من يفعل ذلك؟".

أقيل بولتون، الذي ينتمي لتيار المحافظين الجدد والمعروف بمواقفه العدوانية، في أيلول/سبتمبر من إدارة ترامب على خلفية خلاف مع الرئيس الجمهوري حول عدد من ملفات السياسة الخارجية الحساسة، من أفغانستان إلى كوريا الشمالية.

ومنذ مغادرته للبيت الأبيض، تحدث بولتون علناً عن خلافاته مع ترامب، ومع بدء محاكمة الأخير، أعرب بولتون عن استعداده للإدلاء بإفادته في مجلس الشيوخ وهو ما يرفضه البيت الأبيض تماماً.

ويستعد بولتون لنشر كتاب يقول فيه إن دونالد ترامب أخبره عن نيته حجز مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا إذا لم تفتح تحقيقاً بشأن المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر.

ونفى ترامب ذلك متهماً بولتون بأنكل ما يسعى إليه هو "أن يبيع كتابه".

ويواجه ترامب محاكمة للبت بعزله في مجلس الشيوخ، أطلقتها المعارضة الديموقراطية، على خلفية قضية أوكرانيا.

© 2020 AFP