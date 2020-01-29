خطة ترامب للسلام: باريس تؤكد تمسكها بحل الدولتين "طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية"

أكدت فرنسا الأربعاء تمسكها بحل الدولتين في الشرق الأوسط طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها. ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته المقترحة من أجل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أكدت فرنسا الأربعاء على ضرورة حل دولتين في الشرق الأوسط بما يراعي القانون الدولي.



وأعربت باريس عن "قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها، ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، على ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان.



وتضمن البيان أن فرنسا "ستواصل التحرك في هذا الاتجاه بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين وكل الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق هذا الهدف".



من جانبها رفضت السلطة الفلسطينية بشدة خطة السلام الأمريكية التي تقدم العديد من التنازلات للدولة العبرية.



وبعد أكثر من سنتين من العمل بتكتُّم وتأجيل إعلان الخطة مرارا، كشف ترامب الثلاثاء خطّة للسلام في الشرق الأوسط تقترح "حلا واقعيا بدولتَين"، قائلا إنّ "الفلسطينيّين يستحقّون حياة أفضل بكثير".



ومساحة الدولة الفلسطينية الموعودة في خطة ترامب هي أصغر بكثير من مساحة الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في حرب 1967 والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.



وبعد كلمة ترامب، أكدت الأمم المتحدة أنها تبقى ملتزمة بحدود عام 1967.



وأكدت الناطقة باسم الخارجية أن فرنسا "ستبقى متنبهة لاحترام التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين وأخذها بالاعتبار".

فرانس24/ أ ف ب