دوري أبطال آسيا: نقل مباريات الى خارج الصين بسبب فيروس كورونا

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كوالالمبور (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاربعاء أن مباريات الاندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال آسيا، سيتم نقلها الى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة "كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والاندية المشاركة".

وأدى الفيروس حتى الساعة الى وفاة أكثر من 130 شخص في الصين واصابة ما يقارب الستة آلاف في الصين وقد ظهر في 15 دولة حول العالم.

هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والاحداث الرياضية التي كان مقرر اقامتها في الصين او نقلها الى خارج البلاد نتيجة الوباء.

وسيؤثر قرار الاتحاد على اربعة اندية صينية ومثلها من كوريا الجنوبية. ففي المجموعة الخامسة كان من المفترض أن يحل أف سي سيول الكوري الجنوبي ضيفا على بيجينغ أف سي في الحادي عشر من شباط/فبراير ولكن المباراة ستقام في سيول في اليوم ذاته.

أما في المجموعة الرابعة، سيلتقي اولسان هيونداي على أرضه مع شنغهاي شنوا بدلا من مدينة شنغهاي في 18 من الشهر المقبل، أما في السابعة، سيلتقي سوون سامسونغ بلو وينغز وغوانغجو ايفرغراندي في الثاني عشر من شباط/فبراير في سوون جنوب سيول بدلا من غوانغجو.

أما في المجموعة الثامنة، سيسافر شنغهاي أس أي بي جي لملاقاة جيونبوك هيونداي موتورز في 19 شباط/فبراير.

وقال الاتحاد الآسيوي أنه سيتخذ قراره في وقت لاحق بشأن مباريات العودة والمباريات الاخرى.

© 2020 AFP