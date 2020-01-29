طوكيو 2020: الكشف عن مجمع "فيلاج بلازا" الخشبي على مدخل القرية الاولمبية

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طوكيو (أ ف ب)

كشف منظمو أولمبياد طوكيو 2020 الاربعاء عن "فيلاج بلازا" (قرية بلازا)، وهو مجمّع خشبي كبير من الطراز الياباني التقليدي عند مدخل القرية الاولمبية، سيكون بمثابة مكان للرفاهية والخدمات للرياضيين.

رغم أن المجمع المنخفض الارتفاع والمبني على مستوى واحد لا يتميز بجمالية من الخارج، الا انه يمتد على مساحة 5 آلاف و300 مترا مربعا ويضم العديد من الغرف والمعارض شبه الخارجية.

سيكون "فيلاج بلازا" الذي بلغت كلفته 2,4 ملياري ين ياباني (ما يقارب 20 مليون يورو) متاحا امام الرياضيين، الفرق والصحافيين. كما وسيحتضن خدمات عدة للرياضيين (مصارف، مركز طبي، صالون لتصفيف الشعر، مكتب سياحة، المتجر الرسمي للالعاب الاولمبية، الخ...)، اضافة لمساحات مخصصة للإعلام والمؤتمرات الصحافية والمقاهي.

أسوة بالمباني اليابانية التاريخية، تتكون أرضية وجدران وأعمدة المجمع من لوائح خشبية من الصنوبر والارز الياباني والسرو الياباني قدمتها 63 بلدية من مختلف أنحاء البلاد.

على الرغم من أن المجمع موقت، سيتم تفكيكه بعد نهاية الاولمبياد على أن تتم اعادة الاخشاب الى البلديات التي ستعيد استخدامها في المباني العامة على وجه الخصوص، وهو جزء من التزام المنظمين بأولمبياد مستدام.

ا ب/ر م/ز ر

© 2020 AFP