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فرنسا: استمرار التعبئة للمظاهرات المنددة بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد

مظاهرات في باريس ضد إصلاح أنظمة التقاعد. © فرانس24.

نص : عبد القادر درماس

تستمر التعبئة في فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، فيما تزامنت مظاهرات الأربعاء مع افتتاح مؤتمر لتمويل المشروع، يهدف لتوفير 12 مليار يورو قبل عام 2027. وعن المظاهرات التي جابت باريس قال موفدنا عبد القادر درماس "التعبئة ناجحة وهناك الآلاف ممن شاركوا في المظاهرات التي دعت لها النقابات المعارضة للمشروع". مضيفا "إنزال أمني كبير تخوفا من انزلاقات خلال التظاهر" وأضاف "جان لوك ميلنشون قال إن النقابات التي سارت مع الحكومة سوف تندم على هذا المشروع".