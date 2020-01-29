فيروس كورونا: ما هي شركات الطيران التي علقت أو خفضت رحلاتها إلى الصين؟

علقت بعض من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى الصين تحسبا لانتشار عدوى فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 132 شخصا، وتتقدمها بريتيش إيرويز البريطانية ولوفتهانزا الألمانية. في المقابل، قررت شركات أخرى تقليص رحلاتها، وأخرى لم تعدل برنامجها بعد.

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قررت بعض من شركات الطيران العالمية تعليق أو تقليص رحلاتها إلى الصين، تحسبا لتفشي فيروس كورونا الذي حصد أرواح 132 شخصا لحد الساعة. فيما أبقت شركات أخرى على برنامجها دون تعديل.



ونعرض لكم في هذه المقالة، أبرز الإجراءات التي اتخذتها شركات الطيران في العالم لمواجهة الفيروس المستجد.

الشركات التي علقت رحلاتها

1. بريتيش إيرويز: أعلنت الشركة البريطانية الأربعاء التعليق الفوري لرحلاتها كافة نحو الصين القارية. ويأتي هذا القرار بعدما نصحت المملكة المتحدة رعاياها بتفادي السفر إلى هناك. وهي أول شركة أوروبية تتخذ هذا التدبير.



وتسير بريتيش إيرويز رحلات يومية من لندن إلى بكين وشنغهاي.



2. شركة لوفتهانزا الألمانية:



ألغت شركة لوفتهانزا الأربعاء جميع رحلاتها إلى الصين.

3. ليون إير: ستعلق المجموعة الإندونيسية التي تملك أكبر أسطول جوي في جنوب شرق آسيا رحلاتها إلى الصين ابتداء من 1 فبراير/شباط. وتسير هذه الشركة مع فرعها "بالتيك إير" رحلات إلى 15 منطقة صينية. ويزور مليون سائح صيني إندونيسيا كل عام.



4. ثلاث شركات بورمية: أعلنت "الخطوط الوطنية لميانمار" و"إير كي بي زين" و"خطوط ميانمار الدولية"، وهي ثلاث شركات بورمية تسير رحلات للصين، عن عزمها وقف جميع تلك الرحلات ابتداء من 1 فبراير/شباط.

الشركات التي قلصت رحلاتها

1. يونايتد إيرلاينز: أعلنت هذه الشركة الأمريكية منذ الثلاثاء عن تعليق "بعض الرحلات" نحو بكين وشنغهاي وهونغ كونغ بين الأول والثامن من فبراير/شباط.



وأوصت السلطات الأمريكية رعاياها بعدم زيارة الصين في الوقت الحالي.



2. كاثي باسيفيك: أعلنت الشركة التي يشكل مطار هونغ كونغ مركز عملها الرئيسي أنها ستخفض "تدريجيا"، وحتى النصف على الأقل، رحلات من الصين القارية وإليها. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ الخميس وحتى أواخر مارس/آذار.



3. فين إير: ستعلق الشركة الفنلندية التي كثفت في السنوات الأخيرة رحلاتها إلى آسيا، بعض الرحلات إلى الصين فيما ستبقي على أخرى إلى بكين وشنغهاي وهونغ كونغ وغوانزو.



وبررت قرارها بتعليق الصين للرحلات المنظمة داخل البلاد وخارجها.

شركات لم تغير رحلاتها بعد

1. إير فرانس: أكدت الشركة الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية أنها لن تغير برنامج رحلاتها في الوقت الحالي. وكما الشركات العالمية الأخرى، علقت رحلاتها نحو ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ 24 يناير/كانون الثاني.



وتسير إير فرانس 10 رحلات يومية إلى بكين و13 إلى شنغهاي من باريس، المدينة الأوروبية الأكثر اتصالا بالصين. ولا زالت جميعها سارية.



2. الخطوط الجوية الإسكندنافية: لم تعلق الشركة السويدية رحلاتها إلى الصين. وهي تسير رحلة واحدة في الأسبوع إلى بكين وشنغهاي. لكنها أكدت "متابعة التطورات عن كثب".

فرانس24/ أ ف ب