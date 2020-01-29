كأس فرنسا: سان جرمان إلى ربع النهائي وخروج ليل من الثمن

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باريس (أ ف ب)

بلغ باريس سان جرمان الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بإنهائه مغامرة مضيفه بو ثالث الدرجة الثالثة بالفوز عليه 2-صفر الخميس في ثمن النهائي.

ومنح الأرجنتيني لياندرو باريديس الذي حمل شارة القائد في غياب العديد من نجوم النادي في مقدمتهم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي والارجنتيني أنخل دي ماريا والإيطالي ماركو فيراتي، التقدم لوصيف بطل الموسم الماضي في الدقيقة 25 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من مواطنه ماورو إيكاردي.

وعزز الإسباني بابلو سارابيا بالثاني مطلع الشوط الثاني عندما استغل كرة عرضية زاحفة لإيكاردي من داخل المنطقة فشل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ في متابعتها من مسافة قريبة، فتهيأت أمام زميله الإسباني الذي تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (53).

وكان إيكاردي الوحيد ضمن التشكيلة الأساسية في صفوف النادي الباريسي الذي اعتمد عليه المدرب الألماني توماس توخل الذي دفع بتشكيلة رديفة ابرز عناصرها الاسباني الآخر أندر هيريرا والألمانيان يوليان دراكسلر وثيلو كيهرر.

وجلس مبابي وفيراتي ودي ماريا والسنغالي إدريسا غي وبريسنل كيمبيمبي على دكة البدلاء، فيما غاب القائد البرازيلي تياغو سيلفا ومواطنه المصاب ماركينيوس والاسباني خوان برنات والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والبلجيكي توما مونييه والاوروغوياني إدينسون كافاني المرشح للانتقال الى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشرك المدرب الألماني لاعب وسطه فيراتي في الدقيقة 76 مكان هيريرا وسط اندفاع كبير من أصحاب الأرض بحثا عن تقليص الفارق دون جدوى.

وفجر فريق إيبينال من الدرجة الرابعة مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ضيفه ليل من الدور ثمن النهائي عندما قلب تخلفه أمامه إلى فوز 2-1.

وكان ليل البادئ بالتسجيل عبر لويك ريمي في الدقيقة الثامنة، لكن أصحاب الأرض ضربوا بقوة مطلع الشوط الثاني بثنائية جان-فيليب كراسو في الدقيقتين 54 و61.

وحذا إيبينال حذو بيلفور الذي يلعب بدوره في الدرجة الرابعة، وأطاح بمونبلييه الثلاثاء في افتتاح الدور ثمن النهائي عندما تغلب عليه 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولحق باريس سان جرمان وإيبينال ببيلفور ورين حامل اللقب والفائز بصعوبة على مضيفه أنجيه 5-4 بعد التمديد الثلاثاء، وسانت إتيان الفائز على مضيفه موناكو 1-صفر الثلاثاء أيضا، وديجون الفائز على مضيفه ليمونيست من الدرجة الخامسة 2-1 بعد التمديد.

ويلعب لاحقا مرسيليا مع ستراسبورغ، على أن يختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاء نيس مع ليون.

© 2020 AFP