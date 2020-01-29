نجاح عريضة تطالب بجعل صورة لكوبي براينت شعارا جديدا للدوري الاميركي للمحترفين

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لوس انجليس (أ ف ب)

حصلت عريضة تطالب بوضع خلفية صورة لكوبي براينت شعارا جديدا للدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة على اكثر من 6ر2 مليوني توقيع في اقل من 48 ساعة، بينهم مشاهير الفن على رأسهم المغني الكندي جاستن بيبير.

ولقي براينت حتفه في حادث تحطم طائرة الاحد الى جانب ثمانية اخرين بينهم ابنته جانا (13 عاما).

ومنذ عام 1969 اعتمد الدوري الاميركي شعارا يتضمن خيالا ابيض يقوم بالمراوغة وقد إستلهم من نجم لوس انجليس ليكرز السابق جيري وست. وبعد ان اصبح الاخير مديرا عاما في ليكرز كان هو الذي اكتشف موهبة براينت وضمه الى صفوف الفريق عام 1996 عندما كان في السابعة عشرة من عمره.

ونجح براينت على مدى 20 موسما في صفوف الفريق الذي يرتدي اللونين الاصفر والبنفسجي في قيادته الى لقب الدوري الاميركي للمحترفين خمس مرات ودخل نادي اللاعبين السبعة الذين نجحوا في تخطي حاجز ال30 الف نقطة ما جعل منه احد اساطير اللعبة.

© 2020 AFP