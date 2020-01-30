الجزائر تعرض استضافة مؤتمر للمصالحة بين أطراف النزاع الليبية

أعلنت لجنة الاتحاد الأفريقي المكلفة "إيجاد حلول" للنزاع الذي تشهده ليبيا، أن الجزائر عرضت الخميس استضافة "مؤتمر للمصالحة الوطنية" بين طرفي النزاع، في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

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عرضت الجزائر الخميس استضافة "مؤتمر للمصالحة الوطنية" بين طرفي النزاع في ليبيا، وفق ما أعلنت لجنة الاتحاد الأفريقي المكلفة بـ"إيجاد حلول" للنزاع الذي يشهده هذا البلد.



وقال وزير خارجية الكونغو جان كلود نغاكوسو إن "اللجنة أخذت علما بعرض الجزائر استضافة مؤتمر للمصالحة الوطنية"، وذلك خلال تلاوته بيانا ختاميا إثر اجتماع عقدته اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقي حول أزمة ليبيا في برازافيل.



وتضمن بيان لجنة الاتحاد الأفريقي "اللجنة أخذت علما بعرض الجزائر بهدف تحقيق تقارب بين مختلف وجهات النظر ودعم العودة إلى المفاوضات انسجاما مع قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة حول المصالحة في ليبيا".



وتابع البيان أن "اللجنة أعلنت تأييدها الحوار السياسي الليبي، مذكرة بضرورة إجراء حوار جامع يضم كل الأطراف الليبيين بهدف وقف النزاع والسعي إلى حل ليبي للأزمة".



وما زالت الفوضى مستمرة في ليبيا منذ إطاحة معمر القذافي في 2011.



وتتأثر أفريقيا تأثرا مباشرا بتداعيات النزاع في ليبيا وتسعى إلى إسماع صوتها في هذا الملف.



فرانس 24/ أ ف ب