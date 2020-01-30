الدوري الأميركي للمحترفين: هالة براينت تغرق الملاعب في الدموع

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لوس انجليس (أ ف ب)

ذُرفت الدموع مجددا الاربعاء في ملاعب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، حزنا على رحيل كوبي براينت نجم لوس انجليس ليكرز بحادث طائرة مروحية الاحد.

في نيويورك، كرّم فريق بروكلين نتس وجماهيره براينت (41 عاما) بشريط فيديو قبل مواجهة ديترويت بيستونز، ولم يتمكن كايري ايرفينغ نجم نيتس من حبس دموعه.

بقي كرسيان على مقربة من الملعب خاليان ووضع عليهما باقتا ورد، حيث جلس كوبي ونجلته جانا (13 عاما) التي قضت في الحادثة ايضا، في ملعب "باركليز سنتر" في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وفيما صدح اسم "كوبي، كوبي، كوبي" من الجماهير، فاز بروكلين 125-115 بفضل 28 نقطة للبديل سبنسر دينويدي بينها 10 في الربع الاخير، فيما اضاف ايرفينغ 20 نقطة وتوريان برينس 22.

وعكس فيكتور اولاديبو ذهنية "المامبا" الخاصة ببراينت. فبعد عام على ابتعاده عن الملاعب، سجل ثلاثية حاسمة انتزعت الوقت الاضافي لانديانا بيسرز قبل فوزه على ضيفه شيكاغو بولز 115-106.

قال وهو يبكي بعد منح بيسرز فوزه الثامن تواليا على بولز "سددت فقط. هذه ذهنية المامبا (كنية كوبي). هذا من أجل كوبي وجميع الاشخاص الذين تواجدوا في الطوافة".

وكان براينت لقي مصرعه مع ثمانية اخرين في لوس انجليس خلال حادث تحطم طائرة مروحية.

وحقق داميان ليلارد اول "تريبل دابل" في مسيرته عندما قاد بورتلاند ترايل بلايزرز الى الفوز على ضيفه هيوستن روكتس 125-112. سجل ليلارد 36 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، واضاف زميلاه سي جاي ماكولوم وتريفور اريزا 22 و21 نقطة تواليا.

ولم تكن 39 نقطة و10 متابعات لراسل وستبروك كافية لروكتس الذي اكتفى نجمه جيمس هاردن بتسجيل 18 نقطة.

وحده يوتا جاز من بين فرق المقدمة لعب الاربعاء، وقد سقط ثالث المنطقة الغريبة امام مضيفه سان انتونيو سبيرز 127-120. ضرب ديمار دي روزان بقوة مسجلا 38 نقطة للفائز، مقابل 31 لدونوفان ميتشل افضل مسجل لدى يوتا.

وفي باقي المباريات، تغلب ممفيس غريزليز على مضيفه نيويورك نيكس 127-106، واوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه ساكرامنتو كينغز 120-100.

- تكريم منتظر -

وتركزت الانظار على التمارين الاولى للوس انجليس ليكرز بعد رحيل نجمه السابق الذي احرز معه خمسة القاب في الدوري.

قال مدربه فرانك فوغل للصحافيين "نريد الدفاع عن الامور التي مثلها كوبي. أردنا دوما ان نجعله فخورا، ولا نية لدينا بالتغيير".

وتواجد النجمان ليبرون جيمس وانتوني ديفيس على ارض ملعب التمارين، لكنهما ابتعدا عن ممثلي وسائل الاعلام.

وتحدث فوغل (46 عاما) عن توجيه بسيط للاعبين الذين تأثروا برحيل نجم ليكرز السابق "يمكنكم ان تتحدثوا عندما تكونون جاهزين، وليس قبل ذلك".

وكانت رابطة الدوري قد قررت تأجيل الدربي بين لوس انجليس ليكرز ولوس انجليس كليبرز المقرر في 28 الجاري. لكن المواجهة المقبلة لليكرز امام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز ستقام الجمعة على ملعب "ستيبلز سنتر".

وحلقت اسعار تذاكر المباراة على مواقع البيع، حيث يتوقع ان يقوم ليكرز بتكريم لائق لاسطورته الراحلة.

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي اس 76ب" في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة. وأقلعت الطائرة من نيوبورت بيتش (60 كلم جنوب لوس انجليس) حيث كان يقيم براينت، في اتجاه أكاديمية مامبا التي يملكها النجم السابق والواقعة على بعد 135 كلم.

وبحسب معلومات تناولتها الصحف الاميركية، فان بيانات الرحلة اشارت الى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس انجليس عندما تم ابلاغ قائد الطائرة بانه يحلق على علو منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو ان طائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الارض قبل ان تشتعل فيها النيران. ولم يكن للطائرة صندوق اسود، اذ لم يكن مطلوبا لهذا النوع من الطائرات.

© 2020 AFP