المفوضية الأوروبية تحذر اليونان من تأثير "الحواجز العائمة" على حق اللجوء

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بروكسل (أ ف ب)

أعلنت الموفوضية الأوروبية الخميس أنّها ستتواصل مع السلطات اليونانية بشأن "الحواجز العائمة" المتوخاة من أجل الحد من تدفق المهاجرين، محذرة من أنّ هذا الإجراء ينبغي ألا يعوق "الاستفادة من إجراء طلب اللجوء".

وقال المتحدث باسم المفوضية ادالبرت يانز خلال إحاطته الصحافية اليومية، "بصورة عامة، إنّ إنشاء حواجز لا يتعارض في ذاته مع قوانين الاتحاد الأوروبي، بيد أنّه (...) ليس بمقدور حواجز من هذا النوع أن تمنع الاستفادة من إجرات طلب اللجوء لأولئك الذين قد يحتاجون اليها، ويتوجب دوماً احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية".

وأضاف المتحدث "سنتواصل مع السلطات اليونانية لكي نفهم بشكل أفضل عمّا يدور الحديث تحديداً، و(لكي نفهم) الهدف من إنشاء حواجز".

ونشرت وزارة الدفاع اليونانية الأربعاء دعوة إلى مناقصة من أجل إقامة "أنظمة حماية عائمة" في بحر ايجه، تستخدم في حالات "الطوارىء" للحد من تدفق المهاجرين الآتين من تركيا المجاورة.

واصبحت اليونان مجددا في 2019 المعبر الأبرز لدخول المهاجرين واللاجئين إلى اوروبا، ما يمثّل معضلة للحكومة التي تخشى استمرار المشهد نفسه خلال العام الحالي.

ولمواجهة هذا الامر، أعلن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء الثلاثاء مضاعفة عديد ممثليه في اليونان خلال 2020، ليصل المجموع إلى ألف موظف.

ويتجمع نحو 40 ألف طالب لجوء حاليا في مخيمات غير صحية قائمة ضمن جزر يونانية في بحر ايجه، علما بأن قدرتها الاستيعابية لا تتخطى 6,200.

وخلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي مساء الأربعاء حول الوضع الإنساني في الجزر اليونانية، حثت المفوضة الأوروبية ايلفا جوهانسن التي يقع على عاتقها تقديم ميثاق أوروبي جديد في الربيع حول الهجرة واللجوء، الدول الأعضاء على "الاستمرار في مساعدة اليونان" وعلى قبول "عمليات نقل" طالبي لجوء إلى أراضيها.

© 2020 AFP