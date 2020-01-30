اليابان: إصدار مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن وأشخاص يشتبه بأنهم ساعدوه على الهرب

أصدر ممثلو ادعاء في اليابان مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال كارلوس غصن بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية، كما أصدروا مذكرات اعتقال بحق جندي سابق في القوات الأمريكية الخاصة واثنين آخرين للاشتباه في أنهم ساعدوا غصن.

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قالت وكالة كيودو للأنباء إن ممثلي ادعاء في العاصمة اليابانية طوكيو أصدروا الخميس مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.

وأصدرت السلطات اليابانية كذلك مذكرات اعتقال بحق جندي سابق في القوات الأمريكية الخاصة واثنين آخرين للاشتباه في أنهم ساعدوا كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان موتور السابق، على الهرب من اليابان.



وتضمن بيان للادعاء أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق الجندي الأمريكي السابق مايكل تيلور واثنين آخرين هما جورج أنطوان زايك وبيتر تيلور. وأضاف أن مذكرة صدرت أيضا لاعتقال غصن بعدما غادر البلاد بصورة غير مشروعة.



وفر غصن في أواخر العام الماضي إلى لبنان، الذي قضى فيه سنوات طفولته، بينما كان ينتظر محاكمته في اتهامات تشمل التقليل من دخله في التقارير الرسمية وخيانة الأمانة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي اتهامات ينفيها جميعا.



وصدرت مذكرات الاعتقال بعد أيام من تفتيش مكتب محامي غصن السابق في طوكيو.



ولا توجد اتفاقية تسليم للمتهمين بين البلدين، ولا يسلم لبنان عادة مواطنيه. ويأمل الفريق القانوني الممثل لغصن إجراء المحاكمة في لبنان الذي يحظى فيه موكلهم بصلات وثيقة ويرجو تبرئة اسمه.



وانتقد غصن ما وصفه بالنظام القضائي الياباني الجائر وقال إنه اضطر للفرار لأن البديل كان قضاء باقي عمره في طوكيو دون محاكمة عادلة.

فرانس24/ رويترز