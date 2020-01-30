بطولة أستراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يقهر فيدرر ويبلغ النهائي الثامن في ملبورن

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ملبورن (أ ف ب)

قهر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا وحامل اللقب غريمه السويسري روجيه فيدرر الثالث عندما تغلب عليه 7-6 (7-1) و6-4 و6-3 وبلغ المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية.

ويلتقي ديوكوفيتش في النهائي الأحد المقبل مع النمسوي دومينيك تييم الخامس أو الألماني ألكسندر زفيريف السابع.

وهي المباراة النهائية الـ26 لديوكوفيتش في بطولات الغراند سلام المتوج بألقابها 16 مرة، بينها سبع مرات في سبع مباريات نهائية في ملبورن علما بأنها كانت باكورة ألقابه الكبرى عام 2008.

وبات ديوكوفيتش على مشارف لقبه السابع عشر الكبير والاقتراب من الكبيرين فيدرر صاحب الرقم القياسي (20 لقبا) والإسباني رافايل نادال (19 لقبا) الذي خرج من ربع النهائي الأربعاء على يد تييم.

وواصل ديوكوفيتش تفوقه على فيدرر في المواجهة الـ50 بينهما حيث تغلب عليه للمرة السابعة والعشرين مقابل 23 خسارة، فأنهى حلمه بمعادلة رقمه القياسي في عدد الالقاب في ملبورن والظفر باللقب الـ21 في الغراند سلام.

ولم يفز السويسري البالغ من العمر 38 عاما على ديوكوفيتش في الغراند سلام منذ عام 2012 في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، قبل أن يخسر بعدها في نهائي البطولة الإنكليزية عامي 2014 و2015، نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2015، نصف نهائي أستراليا المفتوحة عام 2016، وأخيرا نهائي ويمبلدون العام الماضي حين حقق الصربي فوزه الخامس تواليا على فيدرر في كافة الدورات والبطولات، قبل أن يسترد الأخير اعتباره أواخر العام بالفوز في دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية.

وبدأ فيدرر المباراة بقوة وكان في طريقه الى حسم المجموعة الاولى بسهولة بعدما تقدم 4-1 و5-2، لكن ديوكوفيتش عاد بقوة وفرض التعادل 5-5 ثم 6-6 قبل ان يحسمها بشوط فاصل.

وتأثر فيدرر كثيرا عقب خسارة المجموعة الاولى فضلا عن معاناته من اصابة دفعته الى طلب الطبيب والعودة الى غرف الملابس للعلاج عقب المجموعة الاولى.

وقال ديوكوفيتش "كنت متوترا في بداية المباراة لكنني نجحت في ضبط أعصابي واللعب بأفضل طريقة وكسبت المجموعة الاولى، عندها ارتحت نسبيا وواصلت تألقي حتى النهاية".

وأضاف "أشكر فيدرر على اللعب رغم معاناته من الاصابة، لم يكن في افضل حالاته".

© 2020 AFP