بطولة أستراليا: كينن تقصي بارتي المصنفة أولى عالميا من نصف النهائي

إعلان اقرأ المزيد

ملبورن (أ ف ب)

فجرت الاميركية صوفيا كينن مفاجأة كبيرة باقصائها المصنفة اولى عالميا الاسترالية أشلي بارتي، الخميس من نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب.

وفي ظل درجة حرارة مرتفعة جدا، نجحت المصنفة 15 عالميا بتخطي بارتي بمجموعتين 7-6 (8-6) و7-5 لتبلغ اول نهائي لها في البطولات الاربع الكبرى.

قالت الاميركية البالغة 22 عاما والمولودة في موسكو قبل انتقالها في طفولتها الى فلوريدا "من الصعب الفوز عليها...".

تابعت على ملعب "رود ليفر" حيث بلغت الحرارة 39 درجة مئوية "أحلم مذ كنت في الخامسة من عمري... لا توجد كلمات لدي. عملت بجهد للوصول الى هنا".

وكانت نقاط بارتي سهلة فيما عانت كينن حتى وصلت النتيجة 5-5 في المجموعة الاولى. لكن بعد ذلك، عانت الاسترالية على ارسالها، فيما فازت الاميركية بنقاطها بسهولة أكثر حتى تفوقت في الشوط الحاسم "تاي بريك"، وفيه انقذت كرتين كان بوسع بارتي حسمه لمصلحتها.

وفي المجموعة الثانية، كسرت الاسترالية ارسال كينن وتقدمت 2-1 ثم 5-3 وحصلت على كرتين لحسم المجموعة على 5-4.

لكن الاميركية استفادت من خطأ كبير لبارتي من كرة طائرة. فازت كينن بثلاثة أشواط تواليا لتحرز المباراة من اول نقطة حاسمة على ارسال بارتي.

قالت كينن "ضربت كرات رائعة (في المجموعة الثانية) وعرفت انها لن تستسلم: ليست مصنفة اولى عالميا عن طريق الصدفة".

وتلتقي كينن في النهائي مع الفائزة بين الرومانية سيمونا هاليب الرابعة والاسبانية غاربينيي موغوروسا الثانية والثلاثين.

© 2020 AFP