بطولة أستراليا: موغوروسا تقصي هاليب وتلاقي كينن في النهائي

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ملبورن (أ ف ب)

بلغت الاسبانية غاربينيي موغوروسا أول نهائي لها في بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، بعد اقصائها الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة 7-6 (10-8) و7-5 الخميس في نصف النهائي في ملبورن.

وفي ظل درجة حرارة مرتفعة، صمدت الاسبانية المصنفة 32 عالميا وقلبت تأخرها أمام هاليب، لتلاقي في نهائي السبت الاميركية صوفيا كينن التي اقصت الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى عالميا.

وتبحث موغوروسا (26 عاما)، التي حسمت مواجهة هاليب في ساعتين وخمس دقائق،عن لقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017.

وقالت موغوروسا المصنفة اولى عالميا سابقا (2017) والتي خسرت اول مجموعة في البطولة صفر-6 امام الاميركية شيلبي رودجرز "افكر بكل مباراة على حدة. لم استسلم وحاولت التركيز على كل نقطة.. نعمل كل السنة لنخوض هكذا بطولات وامام هذا الجمهور".

في المقابل، كانت هاليب (28 عاما)، المصنفة اولى عالميا سابقا، تبحث عن بلوغ النهائي الثاني لها في ملبورن، بعد خسارتها امام الدنماركية كارولاين فوزنياكي في 2018.

وكانت هاليب، المتوجة على غرار موغوروسا مرة في رولان غاروس (2018) ومرة في ويمبلدون (2019)، الوحيدة لدى السيدات لم تخسر اي مجموعة قبل هذه المباراة.

© 2020 AFP