بطولة إنكلترا: يونايتد يُكمِلُ إجراءات التعاقد مع البرتغالي فرنانديش

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الخميس أنه أكمل صفقة تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديش بعقد مدته خمسة أعوام ونصف مع خيار التمديد لعام آخر، قادما من سبورتينغ.

وارتبط اسم فرنانديش (25 عاما) بالانضمام الى صفوف "الشياطين الحمر" منذ أسابيع عدة، بيد أن يونايتد لم يوافق في السابق على طلبات النادي البرتغالي.

وبلغت قيمة الصفقة 55 مليون يورو، يضاف اليها 25 مليونا استنادا الى عدد المباريات التي سيلعبها فرنانديش والتأهل من عدمه إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا وعروض اللاعب، بحسب ما أفاد سبورتينغ قبل 24 ساعة.

وقال المدرب النروجي ليونايتد أولي غونار سولسكاير "لقد تابعنا برونو منذ عدة أشهر، وقد أعجب الجميع هنا بجميع صفاته وما سيحضره إلى هذا الفريق. والأهم من ذلك، أنه إنسان رائع يتمتع بشخصية عظيمة وأن صفاته القيادية واضحة للجميع".

من جانبه أعرب فرنانديش عن سروره بالانتقال إلى يونايتد الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، قائلا للموقع الرسمي لفريقه الجديد "لقد بدأ حبي لمانشستر يونايتد عندما اعتدت على مشاهدة كريستيانو رونالدو (مواطنه لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا) وهو يلعب مع الفريق. منذ ذلك الحين، وأنا من أكبر المعجبين بهذا النادي العظيم (...) بالنسبة لي اللعب مع مانشستر يونايتد أمر رائع".

واضاف "لقد عملت بجد للوصول إلى هذه اللحظة وأستطيع أن أعد المشجعين بأنني سأقدم كل شيء لمساعدة الفريق في تحقيق المزيد من النجاح والبطولات".

وسيعزز فرنانديش صفوف يونايتد في خط الوسط، الذي كان سولسكاير يعاني من النقص العددي فيه منذ رحيل البلجيكي مروان فلايني والإسباني أندر هيريرا، عدا عن الإصابات التي لاحقت الفرنسي بول بوغبا والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

ودافع فرنانديش عن ألوان منتخب بلاده في 19 مباراة سجل خلالها هدفين، في حين لعب 83 مباراة خلال موسمين ونصف مع سبورتينغ، سجل خلالها 39 هدفاً.

© 2020 AFP