تغريم شركتي "آبل" وبرودكوم" بمبلغ 1,1 مليار دولار لانتهاكهما براءات اختراع

تم تغريم شركتي "آبل" و"برودكوم" الأربعاء بدفع 1,1 مليار دولار بعد إدانتهما بتهمة انتهاك عدة براءات اختراع مسجلة باسم معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حول البث اللاسلكي. وباشرت الجامعة ملاحقات قضائية في العام 2016 معتبرة أن منتجات "آبل" مثل أجهزة "آي بود" و"آي باد" وحواسيب "ماك"، تحوي مكونات إلكترونية تصنعها "برودكوم" تنتهك براءات اختراع مسجلة باسمه.

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بعد إدانتهما بتهمة انتهاك عدة براءات اختراع مسجلة باسم معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حول البث اللاسلكي، حكم على شركتي "آبل" و"برودكوم" الأربعاء في لوس أنجلس بدفع 1,1 مليار دولار كغرامة.



وقررت هيئة المحلفين الحكم على "آبل" بدفع 837 مليون دولار إلى مقدمي الشكوى وعلى "برودكوم" لصنع شبه الموصلات، بدفع 270 مليون دولار.



وكان معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك) في باسادينا قرب لوس أنجلس، قد باشر ملاحقات قضائية في العام 2016 معتبرا أن منتجات "آبل" مثل أجهزة "آي بود" و"آي باد" وحواسيب "ماك"، تحوي مكونات إلكترونية تصنعها "برودكوم" تنتهك براءات اختراع مسجلة باسمه.



وتضمن بيان للجامعة "نحن سعداء أن هيئة المحلفين خلصت إلى أن آبل وبرودكوم انتهكتا براءات اختراع كالتك" مشيرة إلى أنها "منظمة لا تبغى الربح مكرسة للتعليم العالي" وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية العائدة لها من أجل تنفيذ مهمتها بشكل جيد.



وأكدت "آبل" و"برودكوم" أنهما تنويان استئناف الحكم.

فرانس24/ أ ف ب