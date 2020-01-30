خطة مساعدة من صندوق النقد الدولي للاردن بقيمة 1,3 مليار دولار ( رسمي)

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واشنطن (أ ف ب)

توافق الاردن وصندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة تناهز 1,3 مليار دولار على اربعة اعوام، وفق ما اعلن الصندوق الذي مقره واشنطن في بيان الخميس.

ويتطلب هذا الاتفاق موافقة مجلس ادارة الصندوق الذي سيجتمع لهذا الغرض في اذار/مارس، وفق الصندوق. وتلحظ الخطة اصلاحات بنيوية "لتحسين مناخ الاستثمار وتقليص الكلفة على الشركات" بهدف تأمين وظائف مع حماية "الفقراء والاكثر ضعفا في الاردن".

ومن شانها ان تساهم ايضا في تعزيز الاستقرار المالي.

واضاف الصندوق ان "الدعم المالي من جانب الشركاء الدوليين للاردن سيكون اساسيا لدعم جهود الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة".

ويعتبر استقرار الاردن حيويا لاستقرار المنطقة، وهو من ابرز البلدان المستفيدة من المساعدات الاجنبية وخصوصا الاميركية.

ويستفيد ايضا منذ وقت طويل من برامج المساعدة لصندوق النقد الدولي مقابل اجراء اصلاحات.

وفي الخطة الجديدة، "تشمل الاصلاحات الرئيسية تقليص سعر الكهرباء للشركات بهدف تحسين تنافسيتها اضافة الى وضع خطة للحد من كلفة الانتاج ومن المساعدات المباشرة للمواطنين بحيث تشمل فقط اولئك الذين يحتاجون اليها".

وتلتزم السلطات الاردنية كذلك اتخاذ اجراءات لتسهيل توظيف الشبان والنساء.

ويتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 2,1 في المئة في الاردن العام 2020.

كما يتوقع ان يزداد النمو تدريجا "خلال الاعوام المقبلة" ليبلغ "3,3 في المئة على الامد المتوسط".

© 2020 AFP