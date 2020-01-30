روسيا تطلق سراح شابة إسرائيلية أمريكية بعفو خاص من بوتين قبل اجتماع مع نتانياهو

بعفو خاص من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق سراح الشابة الإسرائيلية الأمريكية نعمة يسسخار التي كانت مسجونة في روسيا بتهمة "تهريب مخدرات". ويأتي الإفراج قبل اجتماع مقرر الخميس بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع بوتين، يُقدم له تفاصيل الخطّة الأمريكية للسّلام في الشرق الأوسط.

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أعلنت مصلحة السجون الروسية أنه تم إطلاق سراح الشابة الإسرائيلية الأمريكية نعمة يسسخار التي كانت مسجونة في روسيا بتهمة "تهريب مخدرات" وعفا عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من سجن موسكو حيث كانت معتقلة.



وتضمن بيان مصلحة السجون أنه "وفقا لمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس الروسي، تمّ الإفراج عن نعمة يسسخار من مركز الاحتجاز".



وجاء العفو عن الشابّة في وقت من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع بوتين الخميس كي يُقدّم له تفاصيل الخطّة الأمريكية للسّلام في الشرق الأوسط.



وقالت والدة الشابة يافا يسسخار التي كانت موجودة في موسكو إلى وسائل إعلام إسرائيلية "إنه حلم أصبح حقيقة". وأضافت "أشكر الجميع" و"أنتظر رؤيتها".



وكان نتانياهو الذي يقوم بحملة للانتخابات التشريعيّة في 2 آذار/مارس، قد وعد ببذل قصارى جهده للإفراج عنها.



وأُوقفت نعمة في نيسان/أبريل 2019 خلال ترانزيت في مطار موسكو أثناء قيامها برحلة من إسرائيل إلى الهند، بعد العثور على تسعة غرامات من القنب في حقيبتها.



في كانون الأول/ديسمبر أثناء استئناف الحكم، أكّدت نعمة براءتها منددة بـ"عبثية" الاتهامات ضدها. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك أن إدانة نعمة "قاسية وغير متناسبة".

فرانس24/ أ ف ب