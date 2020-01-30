نتانياهو يعرض على بوتين خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ويعتبرها "فرصة نادرة"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي رفضها الفلسطينيون، "فرصة فريدة" لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولم تعلق موسكو بعد على الاقتراح الأمريكي، لكنها وصفته بالمتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي رفضها الفلسطينيون، هي "فرصة فريدة" لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



لكن الرئيس الروسي لم يتطرق في مستهل لقائه بنتانياهو في الكرملين، إلى الخطة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، فيما تعد روسيا من الوسطاء التاريخيين لحل هذا الصراع.



وقال نتانياهو "أنت أول رئيس أتحدث معه" عن الخطة التي عرضها دونالد ترامب مضيفا "أعتقد أننا أمام فرصة فريدة هنا وأريد التحدث معك عن ذلك، وبالطبع أن أسمع رأيك".

פגישת עבודה חשובה עם נשיא רוסיה פוטין בקרמלין שבמוסקבה. היחסים בין רוסיה לישראל הם החזקים והטובים ביותר שהיו אי פעם. תודה לך הנשיא פוטין! pic.twitter.com/lgK5nWPn4z — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 30, 2020

ولم تعلق موسكو حتى الساعة بالتفصيل على اقتراح ترامب، لكنها قالت إنه يبدو أنه يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن الفلسطينيين يرفضون النص.



كما تدعو موسكو إلى حوار إسرائيلي فلسطيني مباشر للتوصل إلى "حل وسط مقبول للطرفين".



وتقدم الخطة تنازلات كثيرة لإسرائيل وتمنحها حق ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما أراضي وادي الأردن.

فرانس 24/ أ ف ب