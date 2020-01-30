عائلة الراحل براينت "مدمَّرة" بحسب زوجته فانيسا

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

خرجت فانيسا براينت عن صمتها للمرة الاولى بعد مصرع زوجها كوبي اسطورة كرة السلة الاميركية السابق وابنتها جانا بحادث طائرة مروحية الاحد الماضي، واعتبرت ان عائلتها "مدمَّرة بالكامل" جراء المأساة.

وكتبت فانيسا التي تزوجت كوبي عام 2001 رسالة طويلة على موقع انستاغرام الخميس للتعبير عن حزنها "نحن مدمَّرون بالكامل للفقدان المفاجىء لزوجي الرائع كوبي الوالد المذهل لبناتنا، وابنتي الجميلة والرائعة والمحبة جانا، والشقيقة المدهشة لناتاليا، بيانكا وكابري".

وجاء تعليق فانيسا بعد ساعات من التعرف على جثة براينت (41 عاما) من بين الجثث التسع لضحايا حادثة تحطم مروحيته.

ولقي براينت الذي توج بلقب الدوري خمس مرات بقميص لوس انجليس ليكرز قبل اعتزاله عام 2016، حتفه الأحد نتيجة تحطم مروحية كانت تقله في كالاباساس، مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا.

واضافت فانيسا التي بدلت صورة حسابها على انستاغرام بأخرى لبراينت وجانا (13 عاما) "لا توجد كلمات كافية لوصف ألمنا حاليا. أشعر بالراحة عندما أعرف أن كوبي وجيجي محبوبين لهذه الدرجة".

تابعت فانيسا البالغة 37 عاما "لقد كنا مباركين لتواجدهما في حياتنا. أتمنى لو بقيا هنا معنا الى الابد. لقد كانا نعمتين تم أخذهما منا في وقت مبكر للغاية".

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي اس 76ب" في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة. وأقلعت الطائرة من نيوبورت بيتش (60 كلم جنوب لوس انجليس) حيث كان يقيم براينت، في اتجاه أكاديمية مامبا التي يملكها النجم السابق والواقعة على بعد 135 كلم.

وبحسب معلومات تناولتها الصحف الاميركية، فان بيانات الرحلة اشارت الى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس انجليس عندما تم ابلاغ قائد الطائرة بانه يحلق على علو منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو ان طائرة الهليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الارض قبل ان تشتعل فيها النيران. ولم يكن للطائرة صندوق اسود، اذ لم يكن مطلوبا لهذا النوع من الطائرات.

وتحدث محققو وكالة سلامة النقل الاميركية عن "موقع حادث مروع" حيث انتشر الحطام على مسافة 200 متر تقريبا.

© 2020 AFP