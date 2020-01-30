عائلة كوبي براينت "مدمرة" بعد المأساة بحسب زوجته فانيسا

قالت فانيسا براينت خلال حديثها عن مصرع ابنتها جانا وزوجها أسطورة كرة السلة الأمريكية السابق إن عائلتها "مدمَّرة بالكامل" جراء المأساة.

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بعد أيام من مصرع زوجها كوبي أسطورة كرة السلة الأمريكية السابق وابنتها جانا بحادث طائرة مروحية الأحد الماضي، خرجت فانيسا براينت عن صمتها للمرة الأولى، واعتبرت أن عائلتها "مدمَّرة بالكامل" جراء المأساة.



وكتبت فانيسا التي تزوجت كوبي عام 2001 رسالة طويلة على موقع إنستاغرام الخميس للتعبير عن حزنها "نحن مدمَّرون بالكامل للفقدان المفاجئ لزوجي الرائع كوبي الوالد المذهل لبناتنا، وابنتي الجميلة والرائعة والمحبة جانا، والشقيقة المدهشة لناتاليا، بيانكا وكابري".



وتضمن تعليق فانيسا بعد ساعات من التعرف على جثة براينت (41 عاما) من بين الجثث التسع لضحايا حادثة تحطم مروحيته.



ولقي براينت الذي توج بلقب الدوري خمس مرات بقميص لوس أنجلس ليكرز قبل اعتزاله عام 2016، حتفه الأحد نتيجة تحطم مروحية كانت تقله في كالاباساس، مدينة لوس إنجلس جنوب ولاية كاليفورنيا.



وأضافت فانيسا التي بدلت صورة حسابها على إنستاغرام بأخرى لبراينت وجانا (13 عاما) "لا توجد كلمات كافية لوصف ألمنا حاليا. أشعر بالراحة عندما أعرف أن كوبي وجيجي محبوبان لهذه الدرجة".



تابعت فانيسا البالغة 37 عاما "لقد كنا مباركين لتواجدهما في حياتنا. أتمنى لو بقيا هنا معنا إلى الأبد. لقد كانا نعمتين تم أخذهما منا في وقت مبكر للغاية".



وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي إس 76ب" في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة. وأقلعت الطائرة من نيوبورت بيتش (60 كلم جنوب لوس أنجلس) حيث كان يقيم براينت، في اتجاه أكاديمية مامبا التي يملكها النجم السابق والواقعة على بعد 135 كلم.



حب غير محدود



وتابعت فانيسا أنه من المستحيل تخيل حياة العائلة دون كوبي وجانا "لكننا نستيقط كل يوم، نحاول مواصلة الصمود لأن كوبي وطفلتنا جيجي يضيئان لنا الطريق".



تابعت "لا نهاية لحبنا لهما... أتمنى لو بمقدوري معانقتهما، تقبيلهما ومباركتهما، جعلهما معنا هنا إلى الأبد".



وشكرت فانيسا ملايين المشجعين المتعاطفين مع عائلات الضحايا "أنا وبناتي أريد أن أشكر ملايين الأشخاص الذين أظهروا دعمهم وحبهم خلال هذا الوقت الرهيب. شكرا لكم على كل الصلوات. نحن بالتأكيد بحاجة إليها"، طالبة احترام الخصوصية لتخطي هذا الواقع الجديد.



والتقت فانيسا بكوبي خلال تصوير فيديو حيث كانت تقوم بعرض الأزياء وهي طالبة في الثانوية بعمر السابعة عشرة.



ارتبطا في 2001 ثم تزوجا بعد ستة أشهر، ولهما إلى جانا ثلاث فتيات أخريات، ناتاليا (17 عاما)، بيانكا (3 أعوام) وكابري (سبعة أشهر).



ولم يحضر والدا كوبي الزفاف، لتفضيل جو والد كوبي، لاعب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين السابق، فتاة أفريقية-أمريكية على فتاة لاتينية.



واتهم كوبي في 2003 باغتصاب فتاة بعمر التاسعة عشرة في فندق في كولورادو. حضرت فانيسا مؤتمرا صحافيا ملعب "ستيبلز سنتر" في لوس أنجلس بجانب كوبي حيث أعلن حبه لها "أحب زوجتي من كل قلبي. هي عمودي الفقري".



وتصدر خبر مصرع براينت، المتوج بلقب الدوري الأمريكي خمس مرات بقميص لوس أنجلس ليكرز إضافة إلى ذهبيتين أولمبيتين مع منتخب بلاده، العناوين ليس فقط في الولايات المتحدة بل في كافة أرجاء العالم.



وعم الحزن القارة الأوروبية بنفس القدر، لاسيما في إيطاليا حيث قضى براينت جزءا من طفولته بصحبة والده الذي كان محترفا هناك.

فرانس24/ أ ف ب