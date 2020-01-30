تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ دولية للتصدي لفيروس كورونا

نشرت في: آخر تحديث:

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، سويسرا - 30 يناير/كانون الثاني 2020.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، سويسرا - 30 يناير/كانون الثاني 2020. © أ ف ب.
نص : فرانس 24 تابِع

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس فيروس كورونا، المستجد الذي ظهر في الصين وحصد حتى الآن أرواح 170 شخصا، "حالة طوارىء صحية ذات بعد دولي". وحذر المدير العام للمنظمة من انتشار العدوى في الدول ذات الأنظمة الصحية الأضعف.

إعلان

صنفت منظمة الصحة العالمية الخميس أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم وباء وأعلنت "حالة طوارىء صحية ذات بعد دولي".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن "قلقنا الأكبر يكمن في إمكانية انتشار الفيروس في بلدان أنظمتها الصحية أضعف (...) والأمر ليس بمثابة تحد للصين".

لكن غيبرييسوس أكد في المقابل أن المنظمة "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد) وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات" إلى الصين.

وكشفت إحصاءات المنظمة أن 18 بلدا آخر غير الصين صابها الفيروس مع تأكيد أكثر من ثمانين حالة.

كما قال مدير المنظمة "رغم أن الأرقام (خارج الصين) محدودة نسبيا (...) علينا التحرك معا للحد من الانتشار". ورغم انتشار الفيروس، أكد غيبرييسوس أن المنظمة "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد) وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات" إلى الصين.

وقالت لجنة الطوارىء في بيان إن القيود على تنقل الأافراد والسلع خلال إعلان حال طوارىء صحية يمكن أن تكون "غير فاعلة" وتتسبب باضطراب في توزيع المساعدة مع "تداعيات سلبية" على اقتصادات البلدان المتأثرة.

ومع إعلانها حال الطوارىء الصحية، يحق للمنظمة مساءلة الدول حول القيود التي فرضتها أو ستفرضها على الرحلات، وفق ما أورد رئيس لجنة الطوارىء ديدييه هوسان، لافتا مثلا إلى "التأشيرات المرفوضة وإغلاق الحدود ووضع المسافرين الذين في حال سليمة في إطار حجر صحي".

وكانت المنظمة الأسبوع الماضي أنه "لا يزال مبكرا جدا" إعلان التعبئة العالمية، لكن الوضع اختلف مع انتقال الفيروس إلى خارج أسوار الصين.

وحتى الآن، استخدمت المنظمة عبارة "حال طوارىء صحية ذات بعد دولي" لحالات نادرة من الأوبئة التي تتطلب ردا عالميا قويا، مثل إنفلونزا الخنازير (إتش1 إن1) سنة 2009 وفيروس زيكا سنة 2016 وحمى إيبولا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016.

 

فرانس 24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

تحميل التطبيق

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.