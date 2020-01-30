فيروس كورونا يعزل الصين.. دول أغلقت الحدود ومزيد من شركات طيران تعلق رحلاتها

تدخل الصين يوما بعد يوم في مزيد من العزلة عن العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي حصد حتى الآن أرواح 170 شخصا. حيث قررت مزيد من شركات الطيران العالمية تعليق أو تقليص رحلاتها الجوية إلى الصين، فيما أغلقت دول حدودها مع العملاق الآسيوي.

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قررت مزيد من شركات الطيران العالمية تعليق أو تقليص رحلاتها الجوية إلى الصين، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد الذي قضى حتى الآن على حياة 170 شخصا.



وكانت شركات طيران قد علقت أو قلصت رحلاتها إلى البلاد التي أدخلها الفيروس المستجد في مزيد من العزلة، ولعل أبرزها بريتيش إيرويز البريطانية ولوفتهانزا الألمانية.

Active flights to/from the 50 busiest airports in mainland China.



Live map of Chinese airspace: https://t.co/SGie9fa51R



Our Chinese airports database: https://t.co/VLvhtHuEui pic.twitter.com/gJdgsJDEDF — Flightradar24 (@flightradar24) January 29, 2020

شركات طيران علقت رحلاتها إلى الصين

1. إير فرانس: علقت شركة "إير فرانس" الفرنسية كل رحلاتها من الصين وإليها ابتداء من الخميس وحتى 9 فبراير/شباط. وأكدت الشركة أنها ستسير رحلات "خاصة من وإلى شنغهاي وبكين، على متنها طاقم من متطوعين، ابتداء من الخميس 30 يناير/كانون الثاني لتأمين عودة كل زبائنها وموظفيها".

Point de situation - Coronavirus : https://t.co/lUrxYaTYXy



Update - Coronavirus : https://t.co/cqsbiIhGLI — Air France Newsroom (@AFnewsroom) January 30, 2020

2. بريتيش إيرويز: أعلنت الشركة البرطانية الأربعاء التعليق الفوري لرحلاتها كافة نحو الصين القارية. وهذا القرار يأتي بعدما نصحت المملكة المتحدة رعاياها بتفادي السفر إلى هناك. وهي أول شركة أوروبية تتخذ هذا التدبير. وتسير بريتيش إيرويز رحلات يومية من لندن إلى بكين وشنغهاي.



3. شركة لوفتهانزا الألمانية: ألغت شركة لوفتهانزا الألمانية الأربعاء جميع رحلاتها إلى الصين حتى 9 فبراير/شباط.

Lufthansa Group cancels all flights to (mainland) China until 9 February: Affected passengers have the possibility to rebook once free of charge to a flight on the original route or to cancel the trip. A summary of all information can be found here: https://t.co/ZfmJdHV5Zr pic.twitter.com/XduRrYXlIb — Lufthansa News (@lufthansaNews) January 29, 2020

4. شركة إيبيريا: أعلنت شركة إيبيريا الإسبانية تعليق كافة رحلاتها إلى شنغهاي ابتداء من الجمعة.



5. ليون إير: ستعلق المجموعة الإندونيسية التي تملك أكبر أسطول جوي في جنوب شرق آسيا رحلاتها إلى الصين ابتداء من 1 فبراير/شباط.



وتسير هذه الشركة مع فرعها "بالتيك إير" رحلات إلى 15 منطقة صينية. ويزور مليون سائح صيني إندونيسيا كل عام.



6. ثلاث شركات بورمية: أعلنت "الخطوط الوطنية لميانمار" و"إير كي بي زيد" و"خطوط ميانمار الدولية"، وهي ثلاث شركات بورمية تسير رحلات للصين، عن عزمها وقف جميع تلك الرحلات ابتداء من 1 فبراير/شباط.



7. أعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية وشركة "سكاي أب" الأوكرانية تعليق كافة رحلاتها إلى الصين حتى 28 مارس/آذار.



8. ستعلق شركة اير أوسترال الفرنسية رحلاتها إلى غوانجو من 8 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار.



9. أوقفت شركة "أورال ايرلاينز" الروسية، التي تسير رحلات إلى ميونخ وباريس وروما، رحلاتها إلى أوروبا التي تستخدم في عمليات السفر المتوجة من الصين.



10. أعلنت شركة طيران مدغشقر الخميس تعليق كافة رحلاتها إلى غوانجو من 1 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار.

شركات طيران قلصت رحلاتها إلى الصين

1. دلتا: ستخفض هذه الشركة رحلاتها إلى النصف ابتداء من 6 شباط/فبراير حتى 30 نيسان/ابريل، أي أنها ستسير 21 رحلة إلى الصين في الأسبوع. لكن لا تغيير على رحلاتها الحالية. وستسير إلى بكين 3 إلى 4 رحلات في الأسبوع من مطاري ديترويت وسياتل، وكذلك إلى شنغهاي من أتلانتا وديترويت ولوس أنجليس وسياتل.



2. شركة "كي أل أم": ستعلق الشركة الهولندية ابتداء من الخميس رحلاتها إلى شنغدو وهانغزو، وستخفض رحلاتها اليومية إلى شنغهاي حتى 11 سبتمبر/أيلول. وابتداء من الجمعة، ستوقف الشركة رحلاتها المباشرة إلى مدينة شيامن، بسبب انخفاض الطلب.



3. شركة يونايتد إيرلاينز: أعلنت هذه الشركة الأمريكية منذ الثلاثاء عن تعليق "بعض الرحلات" نحو بكين وشنغهاي وهونغ كونغ بين الأول والثامن من فبراير/شباط. وأوصت السلطات الأمريكية المواطنين الأمريكيين بعدم زيارة الصين في الوقت الحالي.



4. أميركان إيرلاينز: تعلق الشركة أيضاً رحلاتها بسبب "انخفاض الطلب الشديد"، بين لوس أنجليس وشنغهاي، ولوس أنجليس وبكين بين 9 فبراير/شباط و27 مارس/آذار. لكن الرحلات من دالاس/فورت وورث نحو بكين وشنغهاي لن تتوقف.



5. كاثاي باسيفيك: أعلنت الشركة التي يشكل مطار هونغ كونغ مركز عملها الرئيسي أنها ستخفض "تدريجيا"، وحتى النصف على الأقل، رحلات من الصين القارية وإليها. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ الخميس وحتى أواخر مارس/آذار.



6. شركة "فين إير": ستعلق الشركة الفنلندية التي كثفت في السنوات الأخيرة رحلاتها إلى آسيا، بعض الرحلات إلى الصين فيما ستبقي على أخرى إلى بكين وشنغهاي وهونغ كونغ وغوانزو. وبررت قرارها بتعليق الصين للرحلات المنظمة داخل البلاد وخارجها.



7. أعلنت شركة "إل عال" الإسرائيلية الخميس أنها ستعلق رحلاتها إلى بكين حتى 25 آذار/مارس، لكن ستواصل رحلاتها إلى مدن صينية أخرى.

دول أغلقت حدودها مع الصين

1. أعلنت روسيا الخميس أنها ستغلق ابتداء من الجمعة حدودها التي تمتد على طول 4250 كلم مع الصين.



2. أمرت كازاخستان بوقف الرحلات عبر الحافلات والطائرات والقطارات إلى الصين.



فرانس 24/ أ ف ب