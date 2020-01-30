لبنان لم يطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي (متحدث)

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس أن لبنان الذي يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية، وذلك لوضع حد للشائعات.

وصرح جيري رايس خلال مؤتمر صحافي "لم تقدم الحكومة اللبنانية طلبا للحصول على مساعدة مالية".

وأضاف "لكننا نقدم مساعدة تقنية" موضحا أن الأمر يتعلق مثلا بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصادية ودعم المؤسسات.

وتابع "لكنني أريد التمييز بين الأمرين".

وكان وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني التقى السبت الماضي نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع وسط أجواء أزمة اقتصادية خطيرة في لبنان هي الأسوأ في تاريخه المعاصر.

وكان أكد في حينها أنها زيارة "مجاملة".

وترزح البلاد تحت وطأة ديون تقارب قيمتها 90 مليار دولار (81 مليار يورو) أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد فيما خسرت العملة الوطنية أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار لدى الصرافين.

وفي الأشهر الأخيرة فرضت المصارف اللبنانية قيودا على سحب الدولار.

وتدهور الوضع الاقتصادي طرح تساؤلات حول إمكان إستعانة لبنان بصندوق النقد الدولي من اجل خطة انقاذ حتى وإن لم تطرح الحكومة الجديدة هذا الخيار.

وفي كانون الأول/ديسمبر طلب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري من صندوق النقد والبنك الدولي دعم خطة انقاذ عاجلة للبنان.

وبحسب توصيات صندوق النقد التي نشرت في 2019 على لبنان رفع ضريبة القيمة المضافة وقطع المساعدات عن شركة كهرباء لبنان واتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد وتطبيق اصلاحات بنيوية.

© 2020 AFP