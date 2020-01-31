اردوغان يندد ب"خيانة" بعض الدول العربية بسبب "صمتها" ازاء خطة ترامب حول الشرق الأوسط

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انقرة (أ ف ب)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة بعض الدول العربية بارتكاب "خيانة" عبر البقاء "صامتة" ازاء خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وقال اردوغان في خطاب أمام مسؤولي حزبه، "حزب العدالة والتنمية" في أنقرة إن "الدول العربية التي تدعم مثل هذه الخطة إنما ترتكب خيانة حيال القدس وكذلك حيال شعوبها والأهم من ذلك حيال كل الإنسانية".

وأضاف اردوغان "السعودية بشكل خاص صامتة. متى ستوصلين صوتك؟ سلطنة عمان والبحرين الأمر نفسه. حكومة أبوظبي تصفق. عار عليكم! عار عليكم!".

وكان اردوغان المدافع بشدة عن القضية الفلسطينية اعتبر الاربعاء ان هذه الخطة التي تقدم القدس على انها "عاصمة لا تقسم" لاسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".

وأكد الرئيس التركي الجمعة أن "تركيا لا تعترف بهذه الخطة التي تقضي على فلسطين وتسطو على القدس ولن تقبل بها" مؤكدا أن "القدس خط أحمر بالنسبة الينا".

والقدس تشكل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

وكان القادة الأتراك انتقدوا بشدة مبادرة الرئيس الأميركي الذي اعترف في العام 2017 بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل اليها السفارة الأميركية من تل أبيب.

وتهاجم الصحافة التركية القريبة من السلطة باستمرار بعض الدول العربية وخصوصا السعودية والامارات متهمة اياها بالتقارب مع اسرائيل على خلفية العداء المشترك لايران.

وقد تدهورت علاقات تركيا مع السعودية بسبب قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في عام 2018.

© 2020 AFP