بوريس جونسون: الرجل الذي قاد بريطانيا إلى الانسحاب من العائلة الأوروبية

فرض بوريس جونسون نفسه كزعيم من نوع خاص في تاريخ المملكة المتحدة بقيادته حملة أوصلته إلى رئاسة وزراء بلاده وأخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فكيف كان مسار الرجل من صحافي طردته صحيفة التايمز إلى أحد أقوى رؤساء الحكومة في تاريخ بلاده؟

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بعد حملة دعم فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أربع سنوات، وهو ما مثل مغامرة كبيرة حتى بالنسبة لسياسي غير تقليدي مثل بوريس جونسون، ها هو رئيس الوزراء البريطاني المثير للجدل يحصد ثمارها بشكل مذهل مع حلول ساعة تنفيذ بريكسيت.

ما زال زعيم المحافظين يمثل شخصية مثيرة للانقسام، ففيما رحب به الكثيرون بسبب تفاؤله وحس الدعابة لديه، اتهمه الآخرون بالشعبوية على غرار ترامب وبتجاهل صارخ للوقائع.

وبغض النظر عن ذلك، سيكتب التاريخ اسمه على أنه نجح في قيادة الحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، وبعد ذلك باعتباره رئيسا للوزراء.

ويُتوقع أن يكون التفاوض على اتفاق تجاري جديد مع بروكسل تحديا أكبر، لكن رئيس بلدية لندن السابق يبدو متفائلا بالنجاح.

طموح مبكر

بالنسبة لرجل تمنى في طفولته أن يصبح "ملك العالم"، فقد انتظر طويلا لحظة الانتصار هذه.

ولد ألكساندر بوريس دي فيفل جونسون في نيويورك عام 1964 في عائلة طموحة. وقضى سنواته الأولى في بروكسل، حيث عمل والده في الاتحاد الأوروبي، ثم التحق بمدرسة إيتون للنخبة في بريطانيا قبل دراسة الحضارات القديمة في جامعة أكسفورد.

عمل صحافيا في صحيفة التايمز التي فصلته بسبب فبركة تصريحات، وانتقل ليصبح مراسلا في بروكسل لصحيفة ديلي تلغراف اليمينية. وهناك اشتُهر من خلال كتابة "خرافات أوروبية" عبر المبالغة في تصوير ما يحدث في الاتحاد الأوروبي.

وعُرف على المستوى الشعبي في التسعينيات لدى استضافته كخبير في برنامج تلفزيوني ساخر، إذ ساهمت فطنته وعدم تردده في انتقاد نقاط ضعفه في جعله شخصية وطنية عُرفت باسم "بوريس".

لم تمر سنواته الأولى في السياسة بسلاسة، إذ أقيل في عام 2004 من منصب وزير الخزانة في حكومة الظل لدى المحافظين بسبب الكذب بشأن علاقة أقامها خارج إطار الزواج.

لكن في عام 2008، انتُخب رئيسا لبلدية لندن، المدينة المتعددة الثقافات التي تصوت عادة لصالح حزب العمال، وهو فوز عزاه المراقبون إلى أسلوبه غير التقليدي.

إثارة الجدل

يختلف جونسون عن السياسيين الآخرين بشعره الأشقر غير الأنيق وأسلوبه الفريد ورغبته في جعل نفسه يبدو سخيفا، إذ علق مرة على كابل فولاذي نازل بعد أن ربط نفسه به وانزلق عليه وهو يلوح بعلمين بريطانيين.

وهو يختلف عن العديد من زملائه المحافظين بوجهات نظره المؤيدة للهجرة ومواقفه الليبرالية الاجتماعية التي لقيت صدى في لندن.

ومع ذلك، فقد واجه اتهامات بالتحامل في مقالاته التي كتبها على مر السنين، سواء من خلال تهجمه على الرجال المثليين والمواطنين الأفارقة السود في دول الكومنولث.

وحتى قبل وقت قريب في عام 2018، وجهت إليه انتقادات لأنه كتب أن النساء المسلمات المنقبات يشبهن "صناديق البريد"، على الرغم من أنه قال إنه بإمكانهن أن يرتدين ما يحلو لهن.

لكن جونسون يرفض اتهامه بالعنصرية، في حين يقول مؤيدوه إنه ببساطة يحب الإثارة بعض الشيء.

في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في ديسمبر/كانون الأول، أثبت أيضا أنه لا يزال بإمكانه جذب عدد كبير من الناخبين من خلال تأمين أفضل نتيجة يحصل عليها حزب المحافظين منذ أيام مارغريت ثاتشر في الثمانينيات.

ومع وعده "بتنفيذ بريكسيت" وبأن يكون صارما في تطبيق القانون والنظام والاستثمار في الخدمات العامة، استعاد مقاعد الطبقة العاملة التي لم يشغلها حزبه منذ عقود.

وعود بريكسيت

يُعرف جونسون بحياته الخاصة غير المستقرة. إذ تزوج مرتين، ويعتقد أن لديه خمسة أطفال، أحدهم من علاقة غرامية. ويعيش حاليا مع صديقته في مقر الحكومة.

لكن مكانته الشهيرة سمحت له بتجاهل الفضائح التي كان يمكن أن تدمر كثيرين غيره.

وكانت الأسئلة الأكثر وقعا بالنسبة له تتعلق بمدى كفاءته، إذ قضى عامين في منصب وزير الخارجية بعد بريكسيت اعتبر أداؤه خلالهما محبطا.

وتقول عائلة نازانين زاغاري-راتكليف، البريطانية الإيرانية المحتجزة في طهران بتهمة إثارة الفتنة، إنه أساء لقضيتها عبر وصف ما تفعله بخلاف الحقيقة.

بعد أن صار رئيسا للوزراء في تموز/يوليو 2019، تحدى منتقديه من خلال إعادة التفاوض بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي رفضها النواب ثلاث مرات.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت: "أولئك الذين لم يأخذوه على محمل الجد كانوا على خطأ".

وما زال جونسون متهما بالتقليل من شأن صعوبة تنفيذ بريكسيت، لكنه يرفض هذه الانتقادات ويصف منتقديه بأنهم "يهوِّلون الأمور".

وقد يواجه مهمته الأكثر صعوبة لدى التفاوض على اتفاق تجاري جديد مع بروكسل، وكذلك مع الولايات المتحدة.

ومع تنفيذ بريكسيت، وملف حافل بالقضايا الداخلية، يجب على رئيس الوزراء الآن أن يبرهن أنه قادر على الإيفاء بأكثر من مجرد طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فرانس24/ أ ف ب