الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: بريكسيت صدمة وناقوس خطر تجب دراسته

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قبل ساعات من الخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة أكد فيها أنه يجب على الأوروبيين أن يدرسوا مغادرة بريطانيا وأسبابها وكيف يمكن تلافي خطوات مشابهة في المستقبل. وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ضرورة لتبقى دوله قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية. كما تحدث عن العلاقة بين الاتحاد والمملكة المتحدة في المستقبل.