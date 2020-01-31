بطولة أستراليا: تييم يقصي زفيريف ويبلغ أول نهائي في ملبورن

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ملبورن (أ ف ب)

تأهل النمسوي دومينيك تييم إلى أول نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، حارما الالماني الشاب الكسندر زفيريف من بلوغ اول نهائي في البطولات الكبرى بفوزه عليه 3-6 و6-4 و7-6 (7-3) و7-6 (7-4) الجمعة في نصف النهائي.

وضرب تييم المصنف خامسا موعدا في النهائي مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا وحامل لقب 16 دورة كبرى الذي اقصى السويسري روجيه فيدرر الثالث من نصف النهائي الخميس.

واصبح تييم أول نمسوي يبلغ نهائي ملبورن، محاولا احراز اول لقب كبير بعد خسارته في نهائي رولان غاروس 2018 و2019 امام الاسباني رافايل نادال.

يقدم اللاعب البالغ 26 عاما مستويات جميلة في ملبورن، وكان قد حقق في ربع النهائي فوزه الاول في البطولات الكبرى على نادال الاول عالميا في ست مباريات.

قال تييم بعد فوزه "المستوى يكون مرتفعا في نصف النهائي. هناك الكثير من التفاصيل واللحظات الحاسمة. كان بمقدور كل لاعب التأهل الى النهائي، وربما الخبرة لعبت دورها".

في المقابل، توقف مشوار زفيريف المصنف سابعا عند عتبة افضل نتيجة له في البطولات الكبرى. وكان لافتا تبرعه بمبلغ 10 آلاف دولار اميركي عن كل فوز في ملبورن للتخفيف من حرائق الغابات الاسترالية، لكن وعده بالتبرع بجائزة 2,83 مليوني دولار اميركي بحال إحرازه اللقب لن يتحقق بعد اقصائه من نصف النهائي.

© 2020 AFP