بطولة إسبانيا: كاراسكو يعود إلى أتلتيكو على سبيل الإعارة

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مدريد (أ ف ب)

استعاد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خدمات لاعبه السابق البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو، بعد التعاقد معه الجمعة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من داليان ييفانغ الصيني.

وجاء في بيان نشره أتلتيكو على موقعه على الانترنت "توصل نادينا لاتفاق مع داليان ييفانغ للحصول على خدمات يانيك كاراسكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي".

ويعود كاراسكو إلى فريقه السابق حيث أمضى ثلاثة مواسم، لعب خلالها 124 مباراة في جميع المسابقات وسجل 23 هدفا، قبل الانتقال إلى الصين عام 2018.

وجاء كاراسكو إلى أتلتيكو مدريد في فترته الأولى قادما من موناكو عام 2015، وكان صاحب هدف التعادل في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2016، حينما تعادل أتلتيكو 1-1 مع جاره ريال مدريد قبل أن يخسر بركلات الترجيح 3-5.

وأمضى البلجيكي العامين الأخيرين في الصين، حيث لعب 52 مباراة سجل خلالها 24 هدفا بالاضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.

ووصف بيان أتلتيكو كاراسكو بأنه "لاعب يعرف فريقنا ولديه موهبة كبيرة ويمكنه الاختراق من كلا الجانبين".

ويسعى النادي إلى التعاقد مع مهاجم قبل اغلاق فترة الانتقالات الشتوية منتصف ليل اليوم، في ظل اصابة كل من الإسباني دييغو كوستا والبرتغالي جواو فيليكس، ما زاد من معاناة الفريق في الجهة الأمامية حيث يعاني الفريق من شح في التسجيل.

وبرز اسم الأوروغوياني إدينسون كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جرمان الفرنسي، كصفقة يسعى الفريق لاتمامها، غير أن صحيفة "ليكيب" الرياضية أكدت بقاء اللاعب مع بطل فرنسا حتى نهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل، وذلك بعد فشل الفريق الإسباني في تقديم العرض المناسب لضمه.

ويبحث أتلتيكو عن هداف بصفات كافاني يعطي الفريق اضافة من الناحية الهجومية وهي نقطة الضعف الأبرز في فريق الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي لم يسجل سوى 22 هدفا في 21 مباراة، مقارنة مع 50 لبرشلونة و39 لريال.

© 2020 AFP