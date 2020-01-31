بطولة ايطاليا: انترميلان للخروج من دوامة التعادلات

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

يعول مدرب انترميلان انتونيو كونتي على الصفقات الثلاث التي ابرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية لمنح فريقه دفعة معنوية جديدة، بعد سقوطه في دوامة التعادلات في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري الايطالي لكرة القدم.

ويحل انترميلان ضيفا على اودينيزي الاحد ويتطلع الى لاعبيه الثلاثة الجدد وهم الانكليزي اشلي يانغ من مانشستر يونايتد وصانع الالعاب الدنماركي كريستيان اريكسن من توتنهام والنيجيري فيكتور موزيس من تشلسي الانكليزي ايضا لممارسة الضغط على يوفنتوس المتصدر بفارق 3 نقاط.

وسقط انترميلان في فخ التعادل وبنتيجة 1-1 في مبارياته الثلاث الاخيرة ضد اتالانتا وليتشي وكالياري تواليا.

واظهر الفريق اواخر العام الماضي ومطلع الحالي تراجعا في مستواه فلم يتمكن من تخطي الدور الاول من دوري ابطال اوروبا حيث سيكمل المشوار في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، ومن هنا جاء التعاقد مع اللاعبين الثلاثة الذي يعرفهم جيدا كونتي من خلال تدريبه تشلسي في الدوري الانكليزي، علما بان موزيس تحديدا لعب باشرافه في الفريق الاخير عندما توج بطلا للدوري الانكليزي.

وساهم الثلاثي في قيادة فريقهم الى بلوغ نصف نهائي كأس ايطاليا بفوزه على فيورنتينا منتصف الاسبوع.

وعلق المخضرم يانغ (34 عاما) على عملية انتقاله الى صفوف انترميلان بقوله "عندما سنحت لي الفرصة بالانتقال الى هذا الفريق لم اتردد اي لحظة".

واشاد يانغ بكونتي بقوله "انه مدرب رائع، لقد احرز العديد من الالقاب ويملك الطموح للفوز بالمزيد وهذا ما اريد تحقيقه هنا".

واضاف "الى جانب اريكسن وموزيس فنحن جميعا قادمون من الدوري الانكليزي الممتاز ومن الجيد الحصول على فرص لاختبار تجربة جديدة ومختلفة على صعيدي اللعب والحياة. من المهم جدا لاي لاعب ان يواجه تحديات جديدة".

وكان كونتي تعاقد ايضا مع لاعبين من الدوري الانكليزي الممتاز وتحديدا من مانشستر يونايتد في مطلع الموسم الحالي وهما المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بصورة دائمة ونظيره التشيلي الكسيس سانشيز على سبيل الاعارة. وقد سجل الاول 14 هدفا حتى الان يحتل بها المركز الثالث في ترتيب الهدافين.

وتعرض انترميلان لضربة قوية لايقاف هدافه الارجنتيني لاوتارو مارتينيز مباراتين بسبب سوء سلوكه في نهاية مباراة فريقه ضد كالياري، وسيغيب عن المباراة ضد اودينيزي وعن دربي المدينة ضد ميلان الاسبوع المقبل.

ويسعى يوفنتوس الذي مني بخسارته الثانية بعد سقوطه امام نابولي في المرحلة الاخيرة الى استعادة نغمة الانتصارات عندما يستقبل فيورنتينا صاحب المركز الثالث الذي انتزع منه التعادل السلبي في فلورنسا في ايلول/سبتمبر الماضي.

ويعول فريق "السيدة العجوز" على نجمه كريستيانو رونالدو الذي سجل 19 هدفا في 25 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري المحلي مع 17 هدفا، حيت يتصدر مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي مع 23 هدفا. وسجل النجم البرتغالي هدفا على الاقل في مبارياته التسع الاخيرة محليا.

وبعد ان اوقف جاره روما سلسلة انتصاراته الـ11 تواليا بتعادله معه في المرحلة الاخيرة، يأمل لاتسيو في حصد النقاط الثلاث في مباراته السهلة نسبيا ضد سبال احد فرق الذيل.

ويتخلف لاتسيو الذي يقدم عروضا قوية هذا الموسم بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس و2 عن انترميلان علما بانه يملك مباراة مؤجلة ايضا.

ويأمل ميلان في مواصلة صحوته في الاونة الاخيرة عندما يستقبل فيرونا على ملعب سان سيرو.

وتزامنت الصحوة وحصده 10 نقاط من اصل 12 ممكنة في الدوري المحلي وبلوغه نصف نهائي كأس ايطاليا مع قدوم النجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الى صفوفه.

© 2020 AFP