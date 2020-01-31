بطولة فرنسا: رين يشدد الخناق على مرسيليا بفوز مثير على نانت 3-2

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باريس (أ ف ب)

شدد رين الخناق على مرسيليا الثاني بحسمه الدربي أمام جاره نانت بفوز مثير 3-2 الجمعة على ملعب "روازون بارك" في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان نانت في طريقه إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي خارج قواعده بعد الاول على نيم 1-صفر والثاني على سانت اتيان 2-صفر، عندما تقدم 2-1 في الوقت الأصلي، لكن رين قلب الطاولة على جاره في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدفين وأفلت من خسارته الثانية على التوالي على أرضه بعد الأولى أمام مرسيليا صفر-1 في المرحلة العشرين.

وعزز رين بفوزه الثاني عشر هذا الموسم، موقعه في المركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين خلف مرسيليا الذي يحل ضيفا على بوردو الأحد في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد نانت عند 32 نقطة بخسارته العاشرة هذا الموسم وبقي في المركز السادس مؤقتا بانتظار باقي نتائج المرحلة.

وفاجأ نانت أصحاب الأرض بهدف من النيران الصديقة مطلع الشوط الثاني سجله المدافع البرتغالي الأصل داميان دا سيلفا بالخطأ في مرمى فريقه (47)، لكن رين حصل على ركلة جزاء اثر عرقلة السنغالي مباي نيانغ داخل المنطقة من قبل المدافع 21 في الدقيقة 68 تم تأكيدها باللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر"، وانبرى لها مباي بنفسه لكن الحارس ألبان لافونت تصدى لها وتهيأت أمام البرازيلي رافينيا الذي تابعها داخل المرمى مدركا التعادل (71).

ومنح النيجيري موزيس سايمون التقدم لنانت عندما تلقى كرة من المغربي الأصل عمران لوزا فراوغ المدافع جيريمي جيلان ولعبها على يمين الحارس السنغالي ادوار مندي (80).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نجح بنجامان بوريجو في إدراك التعادل بتسديدة زاحفة بيمناه من خارج المنطقة في الدقيقة الخامسة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وتوقفت المباراة لبضع دقائق بسبب لجوء الحكم مرة أخرى لتقنية المساعدة بالفيديو للتأكد من صحة الهدف. ومباشرة بعد استئناف اللعب نجح رافينيا في تسجيل هدف الفوز مستغلا كرة مرتدة من الحارس لافونت (90+9).

وتستكمل المرحلة السبت فيلعب، باريس سان جرمان مع مونبلييه، واميان مع تولوز، وستراسبورغ مع ليل، ونيم مع موناكو، وديجون مع بريست، وانجيه مع رينس.

ويلعب الأحد أيضا نيس مع ليون، ومتز مع سانت اتيان.

© 2020 AFP