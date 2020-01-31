مهرجان أنغوليم للقصص المصورة يمنح جائزة الشجاعة الفنية لرسام الكاريكاتير الجزائري نيم

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أُعلن في مهرجان أنغوليم للقصص المصورة الذي يقام بجنوب فرنسا عن منح جائزة الشجاعة الفنية لرسام الكاريكاتير الجزائري عبد الحميد أمين، الشهير باسم "نيم" والمعروف بانتقاده للنظام الجزائري.

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منحت جائزة الشجاعة الفنية التي تقدم على هامش مهرجان أنغوليم للقصص المصورة لرسام الكاريكاتير الجزائري عبد الحميد أمين، المعروف باسم "نيم".

وينتقد الرسام النظام الجزائري وقد حكم عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن لمدّة عام من بينها ثلاثة أشهر مع النفاذ.

وأطلق سراح الفنان الجزائري في مطلع يناير/كانون الثاني، وسيتسلم السبت الجائزة التي توزع على هامش مهرجان أنغوليم الذي يقام بمدينة أنغوليم جنوب فرنسا، وتكرّم كتابا وفنانين مهددين في بلادهم.

منذ خمسة أعوام تمنح جائزة "الشجاعة الفنية" سنويا خلال مهرجان أنغوليم لتكريم فنان أو كاتب يتعرض للاضطهاد أو يخضع للرقابة.

وأوضح منظمو الجائزة أن "الفكرة تقوم على مكافأة فنان موهوب وشجاع يناضل من أجل نشر أعماله.

ومن خلال هذه الجائزة، يحصل الفائز الذي يتعرّض للتهديدات في بلاده على دعم عالمي وتفتح له فرص مهنية جديدة".

ولد نيم في العام 1985، وتخرج من معهد الفنون الجميلة، وقد عمل في عدد من وكالات التصميم الغرافيكي والإعلانات، وأنجز رسوم الكثير من القصص الموجهة للأطفال إلى جانب نشاطه في القصص المصورة.

أوقف نيم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وحكم عليه بالسجن بعد إدانته بتهم منها إنجاز رسوم "من شأنها المساس بالأمن القومي".

فرانس24/ أ ف ب