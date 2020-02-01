الدوري الإسباني: بنزيمة يقود الريال للفوز بدربي مدريد والاحتفاظ بالصدارة

سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفا خلال دربي العاصمة الإسبانية ليقود فريقه الريال للفوز 1-0 على جاره اللدود أتلتيكو، والاحتفاظ لمرحلة أخرى بصدارة الدوري بعد توسيع الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة إلى ست نقاط، والذي يمكن أن يعيده إلى ثلاث نقاط الأحد عند استقباله ليفانتي.

إعلان اقرأ المزيد

احتفظ ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم لجولة جديدة بعد تغلبه على ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد 1-صفر، السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين.

واستحق ريال فوزه ليبتعد بفارق 6 نقاط عن برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين والذي يستقبل ليفانتي الثالث عشر الأحد.

وكان الفريق الملكي قد انفرد بالصدارة المرحلة الماضية مستفيدا من خسارة برشلونة بثنائية على أرض فالنسيا.

وسجل هدف الفوز المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة متابعا عرضية مواطنه فيرلان مندي (56)، ومسجلا هدفه الثالث عشر هذا الموسم بفارق هدف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ومتصدر الترتيب.

وتابع ريال نتائجه الجيدة محققا فوزه الرابع تواليا في الليغا، ليرفع رصيده إلى 88 فوزا مقابل 39 خسارة و37 تعادلا مع أتلتيكو في الدوري، فيما كانت المواجهة الأخيرة بينهما في الكأس السوبر في السعودية، وقد تخطى ريال خصمه بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادلهما سلبا في النهائي.

وأبقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الذي حقق فوزه الأول في الدربي على ملعب "سانتياغو برنابيو"، جناحه الدولي الويلزي غاريث بايل خارج القائمة، في ظل تقارير جديدة عن تركه الفريق نفاها الفرنسي. وكان بايل قريبا من الالتحاق بجيانغسو سونينغ الصيني خلال الصيف الماضي في حين أشارت صحيفة "ذي تايمز" الإنكليزية الجمعة إلى أن الويلزي أجرى محادثات بشأن إمكانية العودة إلى فريقه السابق توتنهام الإنكليزي.

في المقابل، تابع أتلتيكو مدريد خامس الترتيب تخبطه بعد سقوطه على أرض إيبار صفر-2 وتعادله سلبا مع ليغانيس على أرضه في المرحلتين الأخيرتين، علما بأنه ودّع سابقة كأس الملك الأسبوع الماضي من دور الـ32 بعد الخسارة أمام فريق كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة 1-2.

فرانس24/ أ ف ب