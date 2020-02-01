العراق: الرئيس برهم صالح يكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة

نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون في العراق نبأ تكليف رئيس البلاد برهم صالح لوزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما أكده علاوي في مقطع فيديو نشره عبر فيس بوك. ويأتي هذا التكليف بعد نحو شهرين من استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بضغط من مظاهرات حاشدة. وستدير الحكومة التي سيشكلها علاوي البلاد إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

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قالت وسائل إعلام عراقية إن رئيس البلاد برهم صالح كلف السبت محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء، في محاولة لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين.

وأعلن علاوي، وهو وزير اتصالات سابق في مقطع فيديو السبت، تكليفه من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد نحو شهرين من استقالة سلفه عادل عبد المهدي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

وقال علاوي (65 عاما) في الفيديو الذي نشره عبر صفحته على فيس بوك متوجها إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين: "الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة (...) وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف".

وسيدير علاوي البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة. ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز