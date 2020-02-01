بطولة أستراليا المفتوحة: الصاعدة كينن تتوج بباكورة ألقابها في الغراند سلام بفوزها على موغوروسا

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ملبورن (أ ف ب)

توجت الاميركية الصاعدة صوفيا كينن، مفاجأة البطولة، بلقبها الاول في البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزها الصعب في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الاسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة لقب بطولتي غراند سلام بنتيجة 4-6، 6-2 و6-2.

ولم يسبق لكينن (21 عاما) المصنفة 14 في البطولة أن بلغت أبعد من الدور الرابع في البطولات الكبرى حيث حققت تلك النتيحة في رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، الا انها خالفت كل التوقعات في ملبورن وأقصت لاعبة تلو الأخرى، آخرها المصنفة أولى الاسترالية آشلي بارتي من نصف النهائي.

وباتت كينن (21 سنة و80 يوما) أصغر لاعبة تتوج بالبطولة منذ الروسية ماريا شارابوفا التي رفعت الكأس عام 2008 عن عمر 20 عاما.

وتأخرت الاميركية المصنفة 15 عالميا في النتيجة بخسارتها المجموعة الاولى امام المصنفة اولى عالميا سابقا وحاملة لقب رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، الا انها رفعت مستوها وحققت فوزها الثاني على الاسبانية في ثاني لقاء بينهما بعد أن تفوقت عليها ايضا في دورة بيجينغ الصينية العام الماضي.

بهذا الفوز، سترتقي كينن الى المركز السابع في التصنيف العالمي وتصبح أول أميركية في التصنيف متقدمة على الاسطورة سيريما وليامس.

وبدأت موغوروسا المباراة بشكل قوي كاسرة ارسال منافستها في الشوط الثالث من المجموعة الاولى لتتقدم 2-1 قبل أن ترد كينن التحية في الشوط الثامن معادلة الارقام باربعة اشواط للاعبتين.

إلا أن الاميركية لم تهنأ بالكسر إذ ردت الاسبانية سريعا في الشوط التالي قبل أن تحسم المجموعة على ارسالها 6-4، حيث لجأت الى الشبكة محققة النقاط في 10 مناسبات من أصل 14 محاولة.

الا ان كينن ظهرت بمستوى مختلف كليا في المجموعة الثانية معتمدة على الضربات الطويلة و"الشراسة" كاسرة ارسال غاربينيي في الشوطين الرابع والثامن مستفيدة من اخطاء الاخيرة التي بلغ عددها 11 مقابل اربعة فقط للاميريكة.

بدأت المجموعة الثالثة والحاسمة متكافئة بين اللاعبتين، إذ حافظت كل لاعبة على ارسالها حتى الشوط الرابع، وحين تقدمت موغوروسا 40-صفر على ارسال منافستها في الشوط الخامس، فشلت في الافادة من الفرص الثلاث لكسر الاميركية التي في العودة من بعيد لتحسمه لصالحها.

أفادت كنين من هذا الزخم سريعا وكسرت ارسال الاسبانية في الشوط السادس لتتقدم 4-2 قبل أن تحسم اللقب على خطأ مزدوج للاسبانية.

© 2020 AFP