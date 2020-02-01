بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: الأمريكية صوفيا كينن تفوز على الإسبانية موغوروسا وتتوج باللقب

صوفيا كينن تقبل الكأس بعد فوزها على الإسبانية غاربين موغوروسا، أستراليا، 1 فبراير/ شباط 2020

في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة السبت، انتزعت الأمريكية الصاعدة صوفيا كينن لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزها الصعب على الإسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة لقب بطولتي غراند سلام بنتيجة 4-6، 6-2 و6-2.

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في مفاجأة تخالف جميع التوقعات، توجت لاعبة كرة المضرب الأمريكية صوفيا كينن، البالغة من العمر 21 عاما بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ولم يسبق للاعبة الصاعدة أن بلغت أبعد من الدور الرابع في البطولات الكبرى حيث حققت تلك النتيحة في رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، إلا أنها خالفت كل التوقعات في ملبورن وأقصت لاعبة تلو الأخرى، آخرها المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي من نصف النهائي، ثم الإسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة لقب بطولتي غراند سلام بنتيجة 4-6، 6-2 و6-2 في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، لتنتزع لقب بطولة أستراليا المفتوحة.

أصغر لاعبة تتوج بالبطولة

وباتت كينن (21 سنة و80 يوما) أصغر لاعبة تتوج بالبطولة منذ الروسية ماريا شارابوفا التي رفعت الكأس عام 2008 عن عمر 20 عاما.

وتأخرت الأمريكية المصنفة 15 عالميا في النتيجة بخسارتها المجموعة الأولى أمام المصنفة أولى عالميا سابقا وحاملة لقب رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، إلا أنها رفعت مستواها وحققت فوزها الثاني على الإسبانية في ثاني لقاء بينهما بعد أن تفوقت عليها أيضا في دورة بيغينغ الصينية العام الماضي.

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وبهذا الفوز، سترتقي كينن إلى المركز السابع في التصنيف العالمي وتصبح أول أمريكية في التصنيف متقدمة على الأسطورة سيرينا وليامس.

بداية قوية

وبدأت موغوروسا المباراة بشكل قوي كاسرة إرسال منافستها في الشوط الثالث من المجموعة الأولى لتتقدم 2-1 قبل أن ترد كينن التحية في الشوط الثامن معادلة الأرقام بأربعة أشواط للاعبتين.

إلا أن الأمريكية لم تهنأ بالكسر إذ ردت الإسبانية سريعا في الشوط التالي قبل أن تحسم المجموعة على إرسالها 6-4، حيث لجأت إلى الشبكة محققة النقاط في 10 مناسبات من أصل 14 محاولة.

إلا أن كينن ظهرت بمستوى مختلف كليا في المجموعة الثانية معتمدة على الضربات الطويلة و"الشراسة" كاسرة إرسال غاربينيي في الشوطين الرابع والثامن مستفيدة من أخطاء الأخيرة التي بلغ عددها 11 مقابل أربعة فقط للأمريكية.

بدأت المجموعة الثالثة والحاسمة متكافئة بين اللاعبتين، إذ حافظت كل لاعبة على إرسالها حتى الشوط الرابع، وحين تقدمت موغوروسا 40-صفر على إرسال منافستها في الشوط الخامس، فشلت في الإفادة من الفرص الثلاث لكسر الأمريكية التي في العودة من بعيد لتحسمه لصالحها.

واستفادت كنين من هذا الزخم سريعا وكسرت إرسال الإسبانية في الشوط السادس لتتقدم 4-2 قبل أن تحسم اللقب على خطأ مزدوج للإسبانية.

فرانس24/ أ ف ب