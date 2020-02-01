بطولة ألمانيا: بايرن يتصدر موقتا وهالاند تاريخي

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برلين (أ ف ب)

خاض بايرن حامل اللقب نزهة أمام ضيفه ماينتس وتغلب عليه 3-1، محققا فوزه السادس تواليا السبت في المرحلة العشرين من الدوري الالماني لكرة القدم، فيما اصبح النروجي ارلينغ هالاند اول لاعب يسجل 7 اهداف في اول 3 مباريات له في الدوري معززا بدايته الخارقة مع بوروسيا دورتموند.

وتصدر بايرن، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، الترتيب موقتا (42 نقطة) بفارق نقطتين عن لايبزيغ الذي قد يستعيدها بحال فوزه في مباراة القمة لاحقا مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.

وحسم الفريق البافاري، صاحب اقوى هجوم في الدوري (58 هدفا مقابل 56 لدورتموند) المواجهة باكرا بثلاثة أهداف بعد 26 دقيقة.

افتتحها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي برأسية جميلة، اثر عرضية محكمة من المدافع الفرنسي بنجامان بافار معززا صدارته لترتيب الهدافين (22 هدفا)، بفارق هدفين عن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ (8).

وعزز توماس مولر الارقام مستفيدا من تمريرة ليون غوريتسكا بعد معمعة (14)، قبل ان يضيف الاسباني تياغو الكانتارا الثالث مخترقا المنطقة ببراعة ومطلقا يسارية قوية جميلة (26). وهذه المرة الاولى يسجل تياغو في ثلاث مباريات تواليا لبايرن.

وقلص ماينتس الفارق بعد ركنية خدعت الحارس الدولي المخضرم مانويل نوير، وسجلها الهولندي جيري سانت جوست بمساعدة من غوريتسكا (45).

قال ظهير بايرن النمسوي دافيد الابا "لدينا 6 انتصارات متتالية، ما يمنحنا ثقة كبيرة واذا تابعنا على هذا المنوال سيكون من الصعب ايقافنا".

وتابع بايرن نتائجه الساحقة بعد فوزين على هرتا برلين 4-صفر وشالكه 5-صفر، وهو يخوض بايرن الاسبوع المقبل مباراة قمة امام ضيفه لايبزيغ.

- هالاند.. وسانشو -

وتابع اليافع النروجي ارلينغ هالاند انطلاقته الخارقة بعد قدومه الى بوروسيا دورتموند، وسجل ثنائية خلال فوز الفريق الاصفر الكبير على ضيفه اونيون برلين 5-صفر.

سجل هالاند (19 عاما) ثنائية في الدقيقتين 18 متابعا كرة على باب المرمى الخالي و76 بيسارية ارضية قوية من داخل المنطقة خدعت الحارس والدفاع، رافعا رصيده الى سبعة اهداف من أصل 7 تسديدات مباشرة على المرمى.

واكمل الخماسية الانكليزي الشاب جايدون سانشو بتسديدة ارتدت من الدفاع (13)، القائد ماركو رويس من ركلة جزاء حصل عليها هالاند (68) والبلجيكي اكسل فيتسل بيسارية في سقف المرمى من حدود المنطقة الصغرى (70).

وهذا الهدف السابع لهالاند في ثلاث مباريات، بعد ثلاثية ضد اوغسبورغ (5-3) وثنائية ضد كولن (5-1) عندما نزل بديلا في المباراتين.

وبرغم بدايته الرائعة، قال هالاند القادم من ريد بول سالزبورغ النمسوي مقابل 20 مليون يورو، انه بحاجة لاستعادة لياقته بعد اصابة بركبته الشهر الماضي "كان الامر صعبا اليوم، لكن من الجيد ان تلعب منذ البداية. يجب أن أحظى بلياقة أفضل. لم اصل الى نسبة 100%".

وسجل دورتموند 15 هدفا في ثلاث مباريات، يبنها سبعة لهالاند!

واصبح زميله سانشو (19 عاما) اول مراهق يسجل 25 هدفا في الدوري، بتسجيله هدفه الحادي في آخر 11 مباراة لدورتموند في مختلف المسابقات.

وصعد دورتموند، الطامح الى لقبه الاول منذ 2012، الى المركز الثالث بفارق نقطة عن مونشنغلادباخ الرابع ونقطة عن لايبزيغ الثاني.

وتابع هوفنهايم انتفاضته محققا فوزه الرابع في خمس مباريات على ضيفه القوي باير ليفركوزن خامس الترتيب 2-1.

وسجل لهوفنهايم الذي اصبح سابعا بفارق نقطة عن ليفركوزن الكرواتي اندري كراماريتش (23) والدنماركي روبرت سكوف (65)، فيما افتتح ليفركوزن الذي مني بخسارته بعد 3 انتصارات التسجيل عبر الفرنسي موسى ديابي (11).

وبعد فوزين جيدين، افلت اينتراخت فرانفكورت العاشر بنقطة من مضيفه فورتونا دوسلدورف وصيف القاع (1-1)، الذي افتتح له التركي كان ايهان التسجيل (78) قبل يخطف الاميركي تيموثي تشاندلر (90+3) التعادل لفرانكفورت.

واستعاد أوغسبورغ طريق الفوز بعد 3 خسارات على حساب ضيفه فيردر بريمن الجريح 2-1. سجل للفائز فلوريان نيدرلشنر (67) والسويسري روبن فارغاس (82)، وللخاسر الكرواتي تين يدفاي (23 خطأ في مرمى فريقه).

© 2020 AFP