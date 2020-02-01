بطولة ألمانيا: بايرن يتصدر موقتا وهالاند يحلق أكثر

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برلين (أ ف ب)

خاض بايرن نزهة أمام ضيفه ماينتس وتغلب عليه 3-1، محققا فوزه السادس تواليا السبت في المرحلة العشرين من الدوري الالماني لكرة القدم، فيما تابع النروجي ارلينغ هالاند بدايته الخارقة مع بوروسيا دورتموند.

وتصدر بايرن، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، الترتيب موقتا (42 نقطة) بفارق نقطتين عن لايبزيغ الذي قد يستعيدها بحال فوزه في مباراة القمة لاحقا مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.

وحسم الفريق البافاري المواجهة باكرا بثلاثة أهداف بعد 26 دقيقة. افتتحها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي برأسية جميلة معززا صدارته لترتيب الهدافين (22 هدفا) بفارق هدفين عن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ (8).

وعزز توماس مولر الارقام (14)، قبل ان يضيف الاسباني تياغو الكانتارا الثالث (26).

وتابع بايرن نتائجه الساحقة بعد فوزين على هرتا برلين 4-صفر وشالكه 5-صفر. وبعد مواجهة ماينتس، يخوض بايرن الاسبوع المقبل مباراة قمة امام ضيفه لايبزيغ.

وتابع اليافع النروجي ارلينغ هالاند انطلاقته الخارقة بعد قدومه الى بوروسيا دورتموند، وسجل ثنائية خلال فوز الفريق الاصفر على ضيفه اونيون برلين 5-صفر.

سجل هالاند (19 عاما) ثنائية في الدقيقتين 18 و76، واكمل الخماسية الانكليزي الشاب جايدون سانشو (13)، القائد ماركو رويس (68) والبلجيكي اكسل فيتسل (70).

وهذا الهدف السابع لهالاند في ثلاث مباريات، بعد ثلاثية ضد اوغسبورغ (5-3) وثنائية ضد كولن (5-1).

وصعد دورتموند، الطامح الى لقبه الاول منذ 2012، الى المركز الثالث بفارق نقطة عن مونشنغلادباخ الرابع ونقطة عن لايبزيغ الثاني.

© 2020 AFP