بطولة إيطاليا: بارما لا يزال يأمل في انتقال جيرفينيو إلى السد

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ميلانو (أ ف ب)

قال نادي بارما الايطالي السبت انه لا يزال يأمل في انتقال مهاجمه العاجي جيرفينيو الى السد القطري برغم اقفال باب الانتقالات الشتوية.

وقام النادي الايطالي بتوفير كل المستندات، بينها توقيع اللاعب البالغ 32 عاما قبل اقفال باب الانتقالات الجمعة، لكن مدرب السد الاسباني تشافي ذكر ان ناديه لم يتلقاها.

قال تشافي بعد فوز فريقه على السيلية 3-صفر في الدوري المحلي "ما سمعته من ادارة النادي انه من الصعب تسجيل جيرفينيو في قائمة الفريق بعد غلق باب الانتقالات امس. اذا تم تسجيله سيسجل للموسم المقبل. هو لاعب ممتاز. سنحاول البحث عن محترف خامس خلال الفترة المقبلة على ان يكون لاعبا حرا غير مرتبط بأي ناد".

تابع "كنت اود ان يكون لدي هذا اللاعب ولكن من الصعب الان ان يتم تسجيله مع الفريق".

في المقابل، قال مدير بارما اليساندرو لوكاريلي ان ناديه "قام بكل موجباته. ننتظر الاتحاد القطري لاضفاء الطابع الرسمي على انتقال جيرفينيو".

تابع "من الواضح ان اصابة (روبرتو) اينغليزي وخيار جيرفينيو عقد علينا الامور في الايام الاخيرة من المركاتو.. هما لاعبان يصنعان الفارق".

وانضم جيرفينيو الى بارما في 2018 بعد موسمين مع هيبي فورتشون الصيني. سجل 11 هدفا في موسمه الاول مساهما بصعود الفريق الى الدرجة الاولى.

لكن برغم تمديد عقده حتى 2022، ضغط ابن الثانية والثلاثين للرحيل الى قطر لمدة 18 شهرا بقيمة تبلغ 5,5 ملايين يورو (نحو 6 ملايين دولار) لبارما و6 ملايين يورو للاعب، مع خيار التمديد لموسم اضافي.

كان بارما مترددا في السماح برحيله، ووقع على الاوراق فقط بعد رفض اللاعب التدرب لمدة ثلاثة ايام.

تابع لوكاريلي "كنا نتوقع سلوكا مختلفا من جيرفينيو، لكن اذا نجحت العملية سنقول له وداعا".

ولعب جيرفينيو مع ارسنال الانكليزي بين 2011 و2013 ثم مع روما الايطالي لثلاثة مواسم حيث 26 هدفا قبل توجهه الى الصين.

سجل اربعة اهداف هذا الموسم مع بارما الهادف الى تأهل أوروبي.

لكن بارما تجنب السبت الخسارة أمام مضيفه كالياري مسجلا هدف التعادل 2-2 في اللحظات الاخيرة.

وسجل الدنماركي اندرياس كورنيليوس برأسه في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع هدف التعادل لبارما سابع الترتيب.

وتابع كالياري، السادس بالتساوي مع بارما، تخبطه بعد بداية جيدة، وعجز عن تحقيق فوزه الاول منذ 2 كانون الاول/ديسمبر.

تقدم كالياري باكرا عبر البرازيلي جواو بيدرو (19)، قبل ان يعادل السلوفاكي يوراي كوتشكا (42)، ثم يستعيد الارجنتيني جيوفاني سيميوني تقدم فريق جزيرة سردينيا (54).

وسيكون بمقدور ميلان الثامن تخطي الفريقين عندما يستضيف فيرونا الاحد.

لكن الفريق اللومباردي سيفتقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان ابراهيمزفيتش بسبب معاناته من الرشح، بحسب ما أكد السبت مدربه ستيفانو بيولي.

وحصد ميلان 10 نقاط من اربع مباريات بعد قدوم زلاتان (38 عاما)، وقد هز الشباك منتصف الاسبوع عندما حجز الفريق بطاقة نصف نهائي الكأس.

وتابع بولونيا الثامن نتائجه الجيدة بفوز ثان تواليا على ضيفه بريشيا متذيل الترتيب 2-1.

حصد ماتيا باني هدف الفوز قبل نهاية المواجهة (89)، وذلك بعد أن عادل زميله ريكاردو اورسوليني (43) هدف الافتتاح لارنستو توريغروسا (36 من ركلة جزاء).

© 2020 AFP