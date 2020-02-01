بطولة انكلترا: تشلسي يعود بتعادل من ليستر

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ليستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

خرج تشلسي بالتعادل الايجابي 2-2 امام مضيفه ليستر سيتي بفضل ثنائية لمدافعه الالماني انتونيو روديغر، في افتتاح المرحلة 25 من الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت.

بهذا التعادل فشل ليستر بتضييق الخناق على مانشستر سيتي الثاني وبات يبتعد عنه بفارق نقطتين في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، فيما أتاح تشلسي الفرصة لكل من توتنهام وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد للاقتراب منه في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال، إذ في رصيده 41 نقطة مقابل 34 لكل من الفرق الثلاثة الاخرى.

وفي خطوة غريبة، أبقى المدرب فرانك لامبارد الحارس الاسباني كيبا اريسابالاغا على مقاعد البدلاء وأشرك بدلا منه الارجنتيني ويلي كاباييرو في التشكيلة الاساسية.

وبات كاباييرو (38 عاما و126 يوما) أكبر لاعب يخوض منافسات الـ "برمير ليغ" هذا الموسم وفق موقع اوبتا للاحصاءات.

وافتتح تشلسي التسجيل في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني بعدما رفع مايسون ماونت الكرة من ركنية تابعها روديغر رأسية في مرمى الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (46).

وعادل الشاب هارفي بارنز لفريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز، عندما سدد كرة بيمناه من داخل المنطقة ارتدت من احد المدافعين قبل أن تستقر على يسار كاباييرو (54).

وسرعان ما تقدم ليستر بطل انكلترا عام 2016 بالنتيجة عن طريق المدافع بن شيلويل الذي وصلته كرة خالصة من مشارف المنطقة الى داخلها من البلجيكي يوري تيليمنز، فتابعها الانكليزي غير المراقب في الشباك بسهولة (64).

وسجل روديغر هدفه الشخصي الثاني وللبلوز حيث كان الممرر ماونت مجددا بعدما رفع الكرة من ضربة حرة تابعها الدولي الالماني رأسية ساقطة (71). وبات روديغر أول مدافع يسجل ثنائية لتشلسي في الدوري الانكليزي منذ جون تيري امام فولهام عام 2013.

© 2020 AFP