بطولة فرنسا: سان جرمان يكتسح مونبيليه بخماسية

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باريس (أ ف ب)

اكتسح باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر ضيفه مونبيليه بخمسة أهداف دون مقابل، السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

وسجل الإسباني بابلو سارابيا (8)، والأرجنتيني أنخل دي ماريا (41)، ودانيال كونغري (44 خطأ في مرمى فريقه)، وكيليان مبابي (57)، ولايفين كورزاوا (65).

واستذكر البرازيلي نيمار أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت الذي توفي الاحد الماضي، حيث ارتدى خلال عملية الاحماء قبيل انطلاق المباراة قميصا يحمل الرقم 24 واسم براينت.

ولقي براينت الذي ارتدى أيضا الرقم 8 في فريق لوس أنجليس ليكرز، حتفه مع ابنته جانا البالغة من العمر 13 عاما وسبعة أشخاص آخرين نتيجة تحطم مروحية كانت تقله في كالاباساس، مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا.

وشهدت المباراة طرد حارس مرمى الضيوف ديميتري بيرتو في الدقيقة 17 بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد لمسه الكرة خارج منطقة الجزاء، ليعود الحكم جيروم بريسار ويطرد لاعب خط الوسط البديل جوريس شوتار لنيله بطاقتين صفراوين في غضون سبع دقائق (81 و88).

وقال الأرميني ميشال در زكاريان مدرب مونبيليه حول عملية طرد الحارس، "من الصعب جدا أن تلعب امام باريس سان جرمان بعدد مكتمل من اللاعبين، لذلك عندما ترتكب خطأ مثل هذا الأمر يصبح معقدا للغاية. من جانبنا لقد مرينا بأسبوع سيئ للغاية، الإقصاء من كأس فرنسا ثم نتيجة الليلة".

وهي الخسارة الأولى لمونبيليه بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وأشرك الألماني توماس توخل مدرب سان جرمان هداف الفريق التاريخي الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة 69، فسجل هدفا في الدقيقة الأخيرة، لكن تقنية المساعدة بالفيديو "في اي ار" أظهرت وجود حالة تسلل (90).

وقال توخل عقب المباراة "أنا سعيد جدا بالفوز مرة جديدة. لقد فزنا 5-صفر دون حتى أن يكون هناك فرصة للمنافس لأننا أغلقنا المساحات بطريقة منضبطة للغاية. وهو ليس بالامر السهل امام فريق كمونبلييه".

وكان كافاني (198 هدفا) قاب قوسين أو أدنى من مغادرة العاصمة الفرنسية باتجاه مثيلتها الإسبانية للانضمام إلى أتليتيكو مدريد، لكن الصفقة لم تسير باتجاه خواتيمها لخلاف حول قيمتها بحسب تقارير صحافية.

وكان البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في سان جرمان أكد أن الفريق متمسك بهدافه التاريخي حتى نهاية عقده في نهاية الموسم. وقال "لم نتفق مع أحد. لم نفكر مطلقا في بيعه ولكن كان هناك وقت درسنا فيه المقترحات. إنه موجود معنا لبقية الموسم".

وتحدث توخل عن ردة الفعل الغاضبة لمبابي لدى استبداله في الدقيقة 68 بالأرجنتيني مارور إيكاردي القادم إلى الفريق على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي ""لست غاضبا ولكنني حزين لأن الأمر لم يكن يحتاج لذلك".

وشوهد مبابي يتجادل مع مدربه وهو يخرج من الملعب الذي حاول استيقافه ليشرح له، قبل ان يغادر اللاعب البالغ من العمر 21 عاما باتجاه غرف الملابس.

ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 13 نقطة عن مرسيليا الذي يحل ضيفا على بوردو الاحد، مقابل 33 نقطة لمونبيليه الرابع.

وحول ليل تأخره بهدف حتى الدقيقة 65 أمام ستراسبورغ إلى فوز 2-1، بفضل البرازيلي غابريال (65) والنيجيري فيكتور اوسيمهين (80 من ركلة جزاء)، فيما سجل ادريان توماسون هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 12.

ورفع ليل رصيده إلى 34 نقطة، مقابل 30 لستراسبورغ.

وفي بقية النتائج، فاز ديجون على بريست 3-صفر، ونيم على موناكو 3-1، وخسر أنجيه أمام ضيفه رينس 1-4، وتعادل اميان مع تولوز سلبيا. وتختتم المرحلة الأحد حيث يلعب نيس مع ليون، ومتز مع سانت اتيان، وبوردو مع مرسيليا.

© 2020 AFP