عباس يؤكد في اجتماع طارئ للجامعة العربية قطع "كل العلاقات بما فيها الأمنية" مع إسرائيل

أمام اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت إنه أبلغ إسرائيل رسميا بـ "قطع كل العلاقات معها بما فيها الأمنية" وطلب منها "تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال" للأراضي الفلسطينية. وذكر عباس أنه كان قد أبقى على العلاقات الأمنية مع واشنطن عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل بهدف ردع الإرهاب، لكنه أعلن السبت قطع كل أنواع العلاقات معها أيضا.

إعلان اقرأ المزيد

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت في اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة أنه أبلغ إسرائيل رسميا بـ "قطع كل العلاقات معها بما فيها الأمنية" وطلب منها "تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال" للأراضي الفلسطينية.

وفي الجلسة نفسها، أعلن عباس قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية، وأوضح أنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017 إلا أنه أبقى في ذلك الوقت "على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (ي أي إيه)" كونها تتعلق بالتعاون في "مكافحة الإرهاب".

للمزيد- ما هي أبرز محاور خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط؟

"الخطة الأمريكية للسلام تنقض اتفاق أوسلو"

وتلا عباس أمام الاجتماع العربي نص رسالة قال إنها سُلمت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد له فيها أن الخطة الأمريكية للسلام تمثل "نقضا لاتفاقات" أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993 وبالتالي "عليكم تحمل المسؤولية كقوة احتلال: من حقنا أن نواصل نضالنا المشروع بالوسائل السلمية من أجل إنهاء الاحتلال".

فرانس24/ أ ف ب